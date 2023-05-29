بعد توجيه السيسي بعلاج ابنته.. والد هدير باكيا: ربنا يديك الصحة يا ريس

استجاب الرئيس السيسي، لمناشدة الإعلامية عزة مصطفى خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير"، لعلاج هدير والتي تحتاج لتغيير مفاصل الفكين بالغربية.



وعلق والد هدير على استجابة الرئيس السيسي، باكيا: "هدير بنت الرئيس السيسي، وأشكر الرئيس السيسي على استجابته، ربنا يخليه لينا ، ربنا يديك الصحة يا ريس".

ووجهت الإعلامية عزة مصطفى، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، الشكر للرئيس السيسي على الاستجابة.

وقالت: "الرئيس اهتم بحالتك يا هدير وكل اللي انتي عايزاه من علاج وتغيير مفصل هتعيشي حياة طبيعية".