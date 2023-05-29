بتكليف من الخطيب.. أحمد ناجي يتولى منصب الإشراف على حراس الأهلي

أعلن أحمد ناجي، مدرب حراس منتخب مصر السابق، توليه منصب الإشراف على مدربي حراس مرمي النادي الأهلي، بتكليف من محمود الخطيب، رئيس المارد الأحمر.

وكتب “ناجي”، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "تشرفت اليوم بتكليفي من قبل رئيس النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب، ولجنة التخطيط في النادي كابتن محسن صالح، وكابتن زكريا ناصف، وكابتن حسام غالي برفقة كابتن خالد بيبو مدير القطاع، وكابتن بدر رجب المدير الفني للقطاع بالإشراف على مدربي حراس المرمى والحراس".

وأضاف مدرب حراس منتخب مصر السابق، "سعيد جداً بعودتي للبيت الكبير أتمنى أن أكون عند حُسن ظن الجميع".

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا مساء اليوم الإثنين في تمام التاسعة والنصف ضمن منافسات الجولة الـ 27 لبطولة الدوري المصري الممتاز قبل استضافة فريق الوداد المغربي في نهائي بطولة دوري ابطال افريقيا بإستاد القاهرة الدولي يوم الاحد الموافق 4-6-2023 .