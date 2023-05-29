عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بتكليف من الخطيب.. أحمد ناجي يتولى منصب الإشراف على حراس الأهلي

صدى البلد

أعلن أحمد ناجي، مدرب حراس منتخب مصر السابق، توليه منصب الإشراف على مدربي حراس مرمي النادي الأهلي، بتكليف من محمود الخطيب، رئيس المارد الأحمر.

وكتب “ناجي”، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "تشرفت اليوم بتكليفي من قبل رئيس النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب، ولجنة التخطيط في النادي كابتن محسن صالح، وكابتن زكريا ناصف، وكابتن حسام غالي برفقة كابتن خالد بيبو مدير القطاع، وكابتن بدر رجب المدير الفني للقطاع بالإشراف على مدربي حراس المرمى والحراس".

وأضاف مدرب حراس منتخب مصر السابق، "سعيد جداً بعودتي للبيت الكبير أتمنى أن أكون عند حُسن ظن الجميع".

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا مساء اليوم الإثنين في تمام التاسعة والنصف ضمن منافسات الجولة الـ 27 لبطولة الدوري المصري الممتاز قبل استضافة فريق الوداد المغربي في نهائي بطولة دوري ابطال افريقيا بإستاد القاهرة الدولي يوم الاحد الموافق 4-6-2023 .

الأهلى الخطيب سيراميكا كليوباترا الدوري المصري النادي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبلة مفاجئة.. تصرف صادم من نادين نجيم مع ليوناردو دي كابريو

صورني بدون ملابس.. اعترافات ضحية أكتوبر: رفضت ممارسة الرذيلة مع رباب وإيمان وسرقوني

لا أستطيع تغيير شريكي.. زوجة أحمد سعد تثير الجدل برسالة غامضة حول انفصالهم

شرع ربنا .. حسن شاكوش يفجّر مفاجأة بعد انفصاله عن ريم طارق

إجراء عاجل من روسيا بعد هجمات أوكرانيا على المناطق الحدودية

لإنهاء قطيعة 10 سنوات.. أول بلد عربي يزوره أردوغان بعد الفوز بالانتخابات

مسكن الزوجية.. قرار بتمكين زوجة حسن شاكوش من فيلا أكتوبر

على عكس المتوقع.. قرار مفاجئ من كولر في مباراة الأهلي والوداد

ترشيحاتنا

مفاجأة سارة عن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.. تفاصيل

تراجع كبير.. الدولار يتلقى ضربة قوية بسبب أزمة التخلف عن السداد بأمريكا

بعد خسارة المعركة.. القوات الأوكرانية تهاجم باخموت بالمدفعية على استحياء |تفاصيل

انتداب المعمل الجنائي في حريق مبنى جهاز مدينة 15 مايو

"بطاقة معايدة".. تفاصيل مساعدة وزير دفاع أوكرانيا للجيش الروسي بقصف مخازن الصواريخ

حققت ثروة طائلة.. فيديو صادم لمتسولة يثير جدلا بـ السعودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دخول زجاجة مزيل عرق إلى جسد إيراني.. كيف تصرف الأطباء؟

هل سيلعب مباراة الوداد| التفاصيل الكاملة لأزمة إصابة حمدي فتحي

سيدة تعثر على وجه الرئيس السادس عشر لـ أمريكا فى ثمرة فاكهة

حيلة منتشرة لسلق البيض تتسبب في كارثة لوجه سيدة..صور

فيديو

مبقولش لبناتي لا.. تامر هجرس يكشف عن علاقته بأسرته وأصعب موقف في حياته

عائد أرباحها أسبوعي.. تفاصيل شهادة ادخار بنك قناة السويس الجديدة

بشكل مفاجئ .. تراجع أسعار الدولار | والذهب يحافظ على هيبته ..فيديو

ذكور فقط.. قبول دفعة جديدة من الموهوبين رياضياً بالمدارس العسكرية وسحب الملفات حتى1 يوليو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ