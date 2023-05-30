هالاند الأبرز.. تعرف على أطول 5 لاعبين في الدوريات الأوروبية| فيديو جراف

عمالقة أوروبا في الأطوال .. شهدت منافسات كرة القدم على مر التاريخ، مشاركة اللاعبين العمالقة الذين يتميزون بالطول الفارع وتألق غالبيتهم فى إثبات قدراتهم و إمكانياتهم الفنية والبدنية .

والعمالقة في كرة القدم لم يقتصروا على اللاعبين داخل أرضية الميدان فقط، بل شهد مركز حراسة المرمي تواجد نجوم من ذوي الطول الفارع.

هالاند

النرويجي ايرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، ليس الأول فى اللاعبين العمالقة بل سبقه العديد من النجوم فى مختلف دوريات العالم.

ولمتابعة المزيد حول أطوال اللاعبين قامة في الملاعب الأوروبية .. تابع الفيديو جراف التالي: