أيمن محسب: لا وجود لخط أحمر في الحوار الوطني.. والجميع يتكلم بحرية

قال الدكتور أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، إنّ النقاش في الحوار الوطني مفتوح دونما أي خط أحمر، والكل يتكلم بحرية شديدة من أجل مصلحة وطنية وهدف أسمى للخروج من هذه الأزمة الاقتصادية العالمية التي تؤثر على الجميع حتى ينتعش اقتصادنا.

وأضاف «محسب»، خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أنّ الانفاق العسكري في العالم زاد بشكل كبير رغم الأزمة الاقتصادية العالمية، مفسرا ذلك بأن الأزمة الأوكرانية الروسية منحت للعالم كله شعورا قاطعا بأن ثقافة «البقاء للأقوى» حقيقية وموجودة، وأن أمن الدول يرتبط بالنواحي العسكرية، فالدولة التي لديها جيش قوي قادرة على البقاء ومسموعة ولا تتعرض لتهديدات كبيرة، فوجود جيش قوي ضرورة من أجل الردع.

إلى ذلك، أشاد مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، موضحًا: «هذه القرارات أسعدتنا جدا وبعثت روح التفاؤل بالحوار الوطني بشكل غير مسبوق، لأنها جاءت متزامنة معه، وكأنها استجابت لما يدور داخل الحوار الوطني فيما يتعلق بالبيروقراطية الشديدة ومشكلات المستثمرين وارتفاع تكلفة الشركات والبطئ غير المتناهي في تسليم رخص التصنيع هدمت الاستثمار، ولما تم إصدار 22 قرار من قبل المجلس الأعلى للاستثمار للتعامل مع معوقات الاستثمار تفاءل الجميع تفاؤلا شديدا».

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