شركة بيتزا بـ نيوزيلندا تسمح لزبائنها بالدفع عقب الوفاة

عرضت فضائية العربية تقرير فيديو عن شركة بيتزا تسمح لزبائنها بالسداد من ميراثهم عقب الوفاة، فهذه الخدمة جديدة أطلقتها شركة بيتزا في نيوزيلندا.

وذلك وفق اتفاقية ملزمة قانونيا، شريطة أن يوقع العملاء على تعديل لوصاياهم بحيث تسمح الوصية لشركة " بيتزا هيل" بتحصيل ديون الزبائن المتراكمة من أثمان البيتزا التي تناولوها في حياتهم، مؤكدة أن هذا العرض سيكون بلا فوائد أو رسوم إضافية.

اشتراكهم بالإنترنت وتوقيع اتفاقية الدفع بعد الوفاة

ويبدأ الدفع بعد الوفاة بإصدار تجريبي، يشمل ٦٦٦ زبونا بنيوزيلندا ومثل عددهم بأستراليا شريطة أن يكونوا فوق الـ ١٨ عاما.