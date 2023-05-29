وزير الرياضة: من حق الزمالك اللجوء إلى الفيفا في هذه الحالة.. فيديو

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه يحق لنادي الزمالك اللجوء للفيفا في الأمور الفنية، كما أن النادي لجأ إلى الفيفا أثناء تواجده به قبل أن يتولى منصب وزير الرياضة، والأمر مسموح للجوء إلى الفيفا في إطار الأمور الفنية.

وأضاف صبحي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، في حوار خاص من المركز الأولمبي بالمعادي، أنه تم تغيير بنود في قانون الرياضة بقطاع الشباب، وذلك من أجل إدارة مراكز الشباب بنظام متطور.

وأضاف وزير الرياضة، خلال لقائه مساء اليوم الإثنين، أنه لا يتدخل في أي كبيرة وصغيرة في شئون الاتحادات إلا عند الضرورة كون مصر دولة مؤسسات، ولكل مؤسسة عملها ورجالها.

وأشار وزير الرياضة، إلى أن مسئولية وزارة الشباب هي تطوير المنتخبات وليس مسابقة الدوري والكأس، وهناك جهات منوطة تدير هذه المسابقات المحلية.