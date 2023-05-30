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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| تفاصيل الحصول على منحة جامعية في كازاخستان.. انطلاق ندوة الشباب وتحديات حروب الجيل الرابع والخامس رؤى وحلول بـ«عين شمس»

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.


‎غدًا.. انطلاق ندوة الشباب وتحديات حروب الجيل الرابع والخامس رؤى وحلول بجامعة عين شمس
‎ينظم مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية، الأربعاء الموافق 31 مايو، ندوة الشباب وتحديات حروب الجيل الرابع والخامس (رؤى وحلول)، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.


‎التعليم العالي تعلن تفاصيل الحصول على منحة في كازاخستان
‎أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفاصيل الحصول على منحة دراسية خارج مصر، موضحة أن إدار البعثات أفادت وزارة الخارجية بشأن تخصيص حكومة كازاخستان 100 ( مائة) منحة دراسية لمواطنى الدول الأعضاء بالمنظمة للدراسة با لجامعات فى كازاخستان.


‎تعرف على الدورات التدريبية ب مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة

‎أعلن مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة، عن بدء دورات المدارس للأطفال من عمر 6 إلى 13 سنة، حيث ستتاح فرصة للأطفال لتحسين مستواهم في اللغة الإنجليزية كما سيتم تقديم شهادات للطلاب الذين يكملون الدورات بنجاح.

 

3 يونيو.. تربية رياضية بنات حلوان تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني
أعلنت كلية التربية الرياضية بنات جامعة حلوان، عن بدء الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2023، وسط قواعد محددة، وإجراءات احترازية من فيروس كورونا.

 

غدًا.. ورشة عمل «تألق في سوق العمل» بكلية التربية جامعة عين شمس
تنظم كلية التربية جامعة عين شمس ورشة عمل بعنوان "تألق في سوق العمل".. فنون كتابة السيرة الذاتية واستثمار مهاراتك التكنولوجية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة صفاء شحاتة القائم بأعمال عميد كلية التربية ، والدكتور عبدالناصر محمد رشاد، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور علاء الدين عبد الحليم فرج وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

البحوث الفلكية تنظم ورشة عمل الأطفال عن أطوار القمر.. اليوم

تنظم لجنة الفلك للتوعية ومركز تعليم الفلك، بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورشة عمل "أطوار القمر"  للأطفال من سن 6-12، يأتي ذلك بالتعاون لجنة خدمة المجتمع بالمعهد وتحت رعاية الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد.

اخبار التعليم موجزا لأحدث أخبار التعليم الأخبار التعليمية المهمة الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة التعليم العالي

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