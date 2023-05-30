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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

منشور على فيس بوك.. حقيقة وجود «أبو خروف» لبيع المخدرات بالإسكندرية

قوات الشرطة
قوات الشرطة

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم نشر بإحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من تعليق ادعى خلاله شخص بتواجد أحد مروجي المواد المخدرة (بمنطقة العصافرة بالإسكندرية) يدعى "أبو خروف".

وبالفحص تبين عدم وجود شخص بذات الاسم يقوم بالترويج للمواد المخدرة.

كما تبين توجيه الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، العديد من الحملات الأمنية بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، ومنها المنطقة محل الشكوى.

وأسفرت جهودها خلال الفترة من 1-2-2023 إلى 24-5-2023 عن ضبط 182 قضية اتجار في المواد المُخدرة، وعُثر بحوزتهم على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 35,526 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 915 جرام – كمية من مخدر الآيس وزنت 637 جرام – 230 قرص مخدر). 

 كما يشار إلى استمرار الحملات الأمنية بالمنطقة محل الشكوى، واتخذت الإجراءات القانونية.

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منشور على فيس بوك.. حقيقة وجود «أبو خروف» لبيع المخدرات بالإسكندرية

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