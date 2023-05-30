محمد فاروق: صدمة مدوية لعشاق الأهلي بشأن رحيل ديانج

أكد الإعلامي محمد فاروق أن النادي الأهلي بدأ سيناريو تسويق المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأحمر قبل نهاية الموسم الجاري تمهيدًا للرحيل إلى أي من الدوريات العربية أو الأوروبية في الموسم المقبل.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":" كلف النادي الأهلي أمير توفيق مدير التعاقدات بتسويق ديانج وعرضه على بعض الأندية العربية في الخليج سواء في الدوري الإماراتي أو السعودي من أجل رحيله في الموسم الجديد سواء عن طريق الإعارة أو البيع النهائي بمقابل مادي جيد."

وتابع:"تراجعت فرص ديانج في الانتقال إلى أوروبا في الفترة الأخيرة بسبب تراجع مستواه مع النادي الأهلي وعدم مشاركته بصفة مستمرة عكس ما حدث معه منذ موسم وتلقيه عروض كثيرة".