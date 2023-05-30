لازم يتخصم له.. نبيل الحلفاوي ينتقد أداء لاعب الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على أداء لأعب الأهلي محمد شريف، بعد لقاء سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز.

وكتب نبيل الحلفاوي عبر تويتر: “‏شريف لازم يتخصم منه، سواء في التدريبات أو الماتشات في كل مرة يقف فيها ورا المدافعين أو لما تبقى فيه هجمة ويجري بسرعة على الأوفسايد يستنى تمريرة زميله”.

الأهلي يتخطى سيراميكا كليوباترا بصعوبة

انتهت أحداث مباراة سيراميكا كليوباترا والأهلي بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن مباريات المؤجلة من الجولة 27 من بطولة الدوري الممتاز.

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب حسين الشحات نجم الأهلي في الدقيقة 57 من عمر المباراة، بعد لغط كبير حول الكرة وتم استدعاء ال VAR وتم احتساب الهدف.

تمكن فريق سيراميكا كليوباترا من الاستحواذ على الكرة في بداية المباراة، ووصل في أكثر من كرة لمنطقة جزاء الأهلي ولكن دون خطورة حقيقية.