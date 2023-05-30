برلماني: العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء بعد إقراره من مجلس النواب

قال النائب هشام الجاهل، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه بعد الانتهاء من التعديلات الجديدة الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء سيعود القانون مرة أخرى لمجلس النواب لإقراره ومن ثم يبدأ التطبيق الفعلي له.

وأضاف "هشام الجاهل" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أن التصالح في القانون الجديد بعد تعديله سيتم الأخذ بالتصوير الجوي الذي تم في 30 سبتمبر 2022 وهذا سيضيف الكثير من المباني لقانون التصالح في مخالفات البناء.

وتابع النائب هشام الجاهل، أن القانون جاء من الحكومة لتعديله لأن الحكومة اكتشفت أن القانون يستحيل تطبيقه على أرض الواقع لأن اغلب الناس كانت تبني بشكل عشوائي وبعض الأماكن خاصة في الريف لم يكن فيها تخطيط تفصيلي وبالتالي كان كل اثنين من المواطنين يتركان شارع 6 أمتار ويقومان بالبناء أمام بعضهما.