أخبار التوك شو.. موسى: تعديلات قانون التصالح خلال 3 أسابيع..السجيني: الدستور منح أعضاء المجالس المحلية سلطة استجواب وسحب الثقة من المحافظ

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة، نرصد ابرزها فى التقرير:

حقيقة زيادة أسعار الدواء خلال الفترة المقبلة

قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الادوية، إن قطاع الدواء بوجه عام سواء مواد خام أو مستلزمات طبية أو أدويه ليس لها مثائل وتخضع لمتابعة مباشرة من مجلس الوزراء بتوجيهات من القيادة السياسية وهي سلعة إستراتجية في مقدمة الأولويات التي يتم تدابير العملة الدولارية اللازمة لها.



أحمد موسى يطالب بـ«السعة الكاملة للاستاد» بمباراة الأهلي والوداد بنهائي أفريقيا| فيديو

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بصعود فريق الوداد المغربي لنهائي دوري أبطال أفريقيا؛ بعدما قدّم مباراة رائعة أمام صن داونز الجنوب أفريقي؛ استعدادًا لمواجهة النادي الأهلي يوم الأحد 4 يونيو 2023 في مباراة الذهاب، على أن تكون مباراة العودة يوم 11 من ذات الشهر في كازابلانكا، على ملعب محمد الخامس بالمغرب.



جد فتاة قتلها أبوها: كان بيصلي بينا إمام.. ولم نتوقع ما فعله

كشف جد الطفلة سدن التي ادعت والدتها قيام والدها بتعذيبها وأخيها هاشم لمدة 4 أشهر حتى فارقت الحياة ونجا الطفل بأعجوبة، تفاصيل صادمة في هذه الجريمة المروعة.





سيدة تتهم طليقها بتعذيب نجلها المعاق بالنار في أماكن خطيرة.. فيديو

اتهمت إحدى السيدات بالدقهلية طليقها بتعذيب أبنائها حتى تسبب في موت إحداهم.



مقرر الأحزاب بالحوار الوطني: لم يتم الاقتراب من الدستور خلال مناقشة قانون انتخابات المحليات

أكد إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب بالحوار الوطني، أن جلسات اليوم بالحوار الوطني كان بها مشاركة هائلة من كافة الأطياف السياسية والخبراء وممثلي الأحزاب السياسية، وكان بها تنوع غير عادي ولأول مرة أشهد هذا التنوع داخل جلسات الحوار الوطني.



القاهرة الإخبارية ترصد محظورات اتفاق وقف إطلاق النار بين الجيش السوداني والدعم السريع

ساعات ويدخل اتفاق وقف إطلاق نار قصير الأمد في جميع أنحاء السودان حيز التنفيذ، وسط ترقب وآمال في غياب خروقات لازمت الاتفاقات الستة الماضية، بلا تهدئة، بينما يتبادل طرفا الاشتباكات الضارية - على مدار 45 يومًا مضت- الاتهامات حول المسؤولية عن وضع أمني وإنساني صعب.



أحمد موسى: تعديلات قانون التصالح خلال 3 أسابيع وتسهيلات غير مسبوقة للمواطنين.. فيديو

وجه الإعلامي أحمد موسى، الشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عقب اجتماع اليوم، وتكليفه المستشار عمر مروان، وزير العدل، بعمل نص تعديلات قانونية شاملة لإنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء.



السجيني: الدستور منح أعضاء المجالس المحلية سلطة استجواب وسحب الثقة من المحافظ

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون الإدارة المحلية ليس عصا موسى للقضاء على الفساد، لأنها عملية معقدة ومتسعة، فالدستور منح أعضاء المجالس المحلية سلطة توجيه الأسئلة والاستجواب وسحب الثقة، سواء كان المسؤول محافظا أو غيره، ولكن هناك قوانين عديدة متشابكة معه.

وزير البترول يزف خبرا سارا بشأن قوانين الذهب.. فيديو

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إنه تم تعديل قوانين الذهب لذلك أصبحت أكثر جذبا.



العاصفة قادمة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.