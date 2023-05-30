عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من مصطفى شوبير بعد تألقه في مباراة سيراميكا كليوباترا

صدى البلد

شارك حارس مرمى الأهلي مصطفى شوبير، لقطات من مباراة أمس أمام سيراميكا كليوباترا في بطولة الدوري الممتاز.

وعلق: “وكان فضل الله عليك عظيماً الحمد لله.. الخطوة القادمة في دوري الأبطال”. 

الأهلي يتخطى سيراميكا كليوباترا بصعوبة

انتهت أحداث مباراة سيراميكا كليوباترا والأهلي بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن مباريات المؤجلة من الجولة 27 من بطولة الدوري الممتاز.

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب حسين الشحات نجم الأهلي في الدقيقة 57 من عمر المباراة، بعد لغط كبير حول الكرة وتم استدعاء ال VAR وتم احتساب الهدف.

تمكن فريق سيراميكا كليوباترا من الاستحواذ على الكرة في بداية المباراة، ووصل في أكثر من كرة لمنطقة جزاء الأهلي ولكن دون خطورة حقيقية.

وفي الربع ساعة الأولى ظهر الأهلي منظم بشكل كبير دفاعيا وفي منتصف الملعب، ولكن لم يكن محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الأحمر على قدر كافي من التركيز.

وأشهر الحكم محمد عادل البطاقة الصفراء الأولى في وجه محمود عبد المنعم كهربا بعد لعبة تمثيلية في منطقة جزاء سيراميكا كليوباترا طالب كهربا خلالها بركلة جزاء.

 

بطولة الدوري الممتاز حارس مرمى الاهلى سيراميكا كليوباترا والأهلي سيراميكا كليوباترا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورني بدون ملابس.. اعترافات ضحية أكتوبر: رفضت ممارسة الرذيلة مع رباب وإيمان وسرقوني

مش راضي يعترف بابنه.. الممثلة إنجي خوري تفجر مفاجأة وتعلن حملها من مطرب معتزل

لا أستطيع تغيير شريكي.. زوجة أحمد سعد تثير الجدل برسالة غامضة حول انفصالهما

بعد صورها مع زوجها باول.. قرار مفاجئ من ابنة عبلة كامل

حزن .. تعليق مثير من ابراهيم فايق علي هدف حسين الشحات

ريهام سعيد: خطوبة حورية فرغلي ونزار الفارس | فيديو

عملي بلوك وقالي نزلي الجنين.. مطربة شهيرة تكشف تفاصيل حملها من أدهم نابلسي

شرع ربنا .. حسن شاكوش يفجّر مفاجأة بعد انفصاله عن ريم طارق

ترشيحاتنا

مشروع مصري جديد يقضي على أزمة ارتفاع أسعار الذهب.. القصة الكاملة

ضياء السيد: حصلت على وعود كثيرة من الوزير وجمال علام بصرف مستحقاتي

الأسعار الجديدة لـ سيارة إيجل برو في مصر .. صور

عقوبة من ترك الصلاة على النبي .. احذر سبعة أمور في الدارين

بايدن: بحثت مع أردوغان ملف طائرات F-16 ومحاولة السويد الانضمام لـ الناتو

إليك المواعيد| تشغيل قطارات نوم ومكيفة على خط مطروح القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب ديزني لاند.. شاهد لحظة هلع الزوار

«إنسان وللا مانيكان»| صورة تثير الجدل عبر السوشيال ميديا.. ومطالبات بالتحري عنها

يخلق من الشبه 40.. شاهد شبيه مبابي بالجلابية

مشاهد صادمة لحيوانات تنذر بعودة عبدة الشيطان إلى قرية بريطانية.. ما القصة؟

فيديو

تامر حسني يشعل إستاد عمان بمناسبة زفاف ولي عهد الأردن

هرفع قضية.. تفاصيل مثيرة حول خطوبة حورية فرغلى ونزار الفارس

فيديو لطبيب ينقذ طفلة أردنية من الموت يثير ضجة.. شاهد

أنا فرعونة مصرية ومجدي يعقوب يقبّل يدها ..أبرز اللقطات في حفل إليسا الخيري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ