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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

للزينة.. شاهد فنانة تحول الخبز إلى مصابيح مضيئة

للزينة.. شاهد فنانة
للزينة.. شاهد فنانة تحول الخبز إلى مصابيح مضيئة

استعرضت فنانة يابانية موهبتها المذهلة من خلال تحويل الخبز غير المباع إلى مصابيح جميلة، وذلك بهدف نشر الوعي بهدر الطعام.

انتشر مقطع فيديو صغير على مواقع التواصل الاجتماعي لفنانة يابانية تدعى «يوكيكو موريتا»، حيث ظهرت وهي تقطع الجزء الأوسط من الخبز الطويل وتثبيت الأضواء فيه مع الحفاظ على التصميم لتبدو جذابة.

تبيع الفنانة اليابانية يوكيكو موريتا مجموعة متنوعة من المصابيح المصنوعة من الخبز، بما في ذلك الكرواسون والخبز الفرنسي.

وقد أطلقت خط إنتاجها الخاص تحت مسمى "Pampshades" وهو الاسم التجاري المستخدم لتسويق هذه السلع.

يحتوي موقعها على الويب على جميع مصابيحها المصنوعة من الخبز للبيع، وتكلفتها في أي مكان من 500 إلى 15000 دولار لكل منها.

تدعي أن هذه المصابيح مصنوعة باستخدام خبز حقيقي، ولها طلاء مضاد للعفن.

https://www.instagram.com/reel/Cplri2RNd-B/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

يابانية فنانة يابانية الخبز مصابيح مضيئة الخبز الفرنسي

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