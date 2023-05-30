فرج عامر: استبعاد 6 لاعبين بالأهلي.. والتعاقد مع محليين وأجانب بمراكز يفتقدها

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة، خطة النادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية، عبر منشور على فيسبوك.

وكتب: "الأهلي يجدد دماءه ولديه خطة لاستبعاد 6 لاعبين بعضهم معار لأندية أخرى، والتعاقد مع لاعبين محليين وأجانب جدد في مراكز يفتقدها ".

من جانب آخر، كشف الإعلامي محمد شبانة، أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي عقد جلسة مؤخرا مع بيرسي تاو جناح الفريق، بعدما تلقى عروضا عديدة من فرق أوروبية.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "الأهلي يريد الإبقاء على بيرسي تاو وتمديد عقده، واللاعب رحب بالبقاء داخل الأهلي بعدما استعاد مستواه".

وأضاف: "بيرسي تاو أبدى سعادته بالبقاء في الأهلي، ورحيله سيكون حال وصول عرض جيد من أوروبا، لكن الجلسة انتهت بين عبدالحفيظ واللاعب بموافقته على تمديد عقده".

وواصل: "محمد رضا بوبو مرشح وبقوة للانتقال إلى الأهلي، وهو من اللاعبين المطلوبين من جانب مارسيل كولر الذي أبدى إعجابا بقدراته".