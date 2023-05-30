ختام برنامج لياقتى مهارتى بالأندية الرياضية بسيناء

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء تدريبات برنامج «الرياضة من أجل التنمية» بالاندية الرياضية بمدن المحافظة، تحت شعار «لياقتى مهارتى» الذي تنفذه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتعاون مع منظمة اليونسيف ومديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء لتنمية المهارات الحياتية للمشاركين.

وقال إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن ختام البرنامج تم بنادى بئر العبد الرياضى ، بمشاركة 25 فتاة للمرحلة السنية من عمر 10 سنوات حتى 15 عاما، وينفذ المشروع بدعم من منظمه اليونسيف في إطار برنامج تهيئة بيئة داعمة للنشء في مصر لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية .

وأضاف أن هذا البرنامج يأتى في إطار سعى وزارة الشباب والرياضة إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية من خلال إدماج جميع شرائح وفئات المجتمع المصرى.

التنمية المجتمعية:

واضاف حسن ، أن البرنامج يهدف كذلك إلى تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة من خلال ممارسة الرياضة، وكذلك الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والمساهمة في رفع الوعى الثقافى الرياضى لدى المجتمع المصرى، ويعمل على تكثيف دور التوعية بأهمية المشاركة وممارسة الرياضة لجميع الفئات العمرية.. خاصة الأجيال الجديدة من الأطفال لبناء جيل جديد قادر على العطاء.



