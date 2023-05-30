عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ختام برنامج لياقتى مهارتى بالأندية الرياضية بسيناء

إيهاب حسن عبدالوهاب
إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء تدريبات برنامج «الرياضة من أجل التنمية» بالاندية الرياضية  بمدن المحافظة،  تحت شعار «لياقتى مهارتى» الذي تنفذه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتعاون مع منظمة اليونسيف ومديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء  لتنمية المهارات الحياتية للمشاركين.

وقال إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن ختام البرنامج تم  بنادى بئر العبد الرياضى ، بمشاركة 25 فتاة للمرحلة السنية من عمر 10 سنوات حتى 15 عاما، وينفذ المشروع بدعم من منظمه اليونسيف في إطار برنامج تهيئة بيئة داعمة للنشء في مصر لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية .

وأضاف أن هذا البرنامج يأتى في إطار سعى وزارة الشباب والرياضة إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية من خلال إدماج جميع شرائح وفئات المجتمع المصرى. 

 

التنمية المجتمعية:

 

واضاف حسن  ، أن البرنامج يهدف كذلك إلى تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة من خلال ممارسة الرياضة، وكذلك الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والمساهمة في رفع الوعى الثقافى الرياضى لدى المجتمع المصرى، ويعمل على تكثيف دور التوعية بأهمية المشاركة وممارسة الرياضة لجميع الفئات العمرية.. خاصة الأجيال الجديدة من الأطفال لبناء جيل جديد قادر على العطاء.

txt

أوقاف شمال سيناء تفتتح ندوات الأسبوع الدعوى الثقافي بمسجد أل عمار برمانة


 

سيناء الأندية الرياضية لياقتي مهارتي برنامج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع تحت 2000 جنيه لأول مرة|خسارة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 مفاجأة

بعد صورها مع زوجها باول.. قرار مفاجئ من ابنة عبلة كامل

لجنة التظلمات تستقر على تخفيض عقوبة كهربا.. تفاصيل

قرار جديد يطبق خلال أيام بشأن المرتبات والدخول.. احسب قبضك بالجنيه

بالبريد.. وزير الرياضة يقدم حلا سحريا لإنقاذ الزمالك من أزمته المالية| خاص

مدير تقنية الفيديو السابق يحسم الجدل بشأن هدف الشحات أمام سيراميكا كليوباترا

محمد فاروق: أزمة كبرى بين حسين الشحات والأهلي .. تفاصيل

قرار عاجل من وزارة التعليم السعودية بسبب الحجاج

ترشيحاتنا

بكامل قواها العقلية.. النيابة العامة: سيدة الشرقية ضربت ابنها بفأس وقطعت جثته

رسوم وضريبة جديدة بالقانون.. موعد زيادة أسعار السلع والخدمات الترفيهية

مباحث القاهرة تكشف لغز عدد من جرائم السرقة وتضبط مرتكبيها

ورقة بـ 100 دولار.. حكاية قواد الجيزة وفتاة الليل مع السهرات الحمراء|تفاصيل

عهد جديد.. كلمة وداع مؤثرة لريانة برناوي في محطة الفضاء الدولية

أسعار سيارة دفسك جلوري 330S وإيجل برو الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في يومه العالمي.. ما الأعراض الأكثر شيوعًا للتصلب المتعدد

في تجربة غير مألوفة.. مطعم يقدم كائنا غريبا لزبائنه

فى اليوم العالمي لمرضي التصلب المتعدد.. ماذا تعرف عن هذا المرض

البيع في أول فرصة وبثمن ضخم| الأهلي يتخذ قرارا ضد نجم الفريق الأول

فيديو

هجوم شديد على سوزان نجم الدين بسبب فيديو مع أسامة الرومانى

هالاند الأبرز.. تعرف على أطول 5 لاعبين في الدوريات الأوروبية| فيديو جراف

تامر حسني يشعل إستاد عمان بمناسبة زفاف ولي عهد الأردن

هرفع قضية.. تفاصيل مثيرة حول خطوبة حورية فرغلى ونزار الفارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ