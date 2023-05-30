إصابة شخصين في هجوم المسيرات على موسكو.. ماذا عن حركة الطيران؟

كشف حاكم موسكو، أندريه فوروبيوف، عن آخر التطورات بعد هجوم بالمسيرات استهدف منشآت ومباني عديدة في موسكو صباح اليوم، الثلاثاء، مؤكدا أن الدفاعات الجوية تصدت للمسيرات قبل وصولها إلى المدينة.



وقال فوروبيوف إن حركة الملاحة الجوية طبيعية ولا إلغاء أو تأجيل لأي رحلات في مطارات موسكو.

وأشار حاكم العاصمة الروسية إلى إصابة شخصين نتيجة الهجوم بالطائرات المسيرة على أطراف المدينة.

وقبل قليل، قال فوروبيوف، على قناة "تيليجرام" بأن "العديد من الطائرات بدون طيار تم إسقاطها أثناء اقترابها في موسكو"، داعيا سكان المنطقة إلى التزام الهدوء.

وقد اتهمت وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا باستهداف موسكو بمسيرات هجومية، مؤكدة أنه تم تدمير جميعها.

وقالت وزارة الدفاع في بيان لها إن "نظام كييف حاول صباح اليوم شن هحوم إرهابي بطائرات بدون طيار على منشآت في مدينة موسكو."

وأضافت "شاركت في الهجوم 8 طائرات بدون طيار، وقد تم تدمير كل المسيرات".

وأكدت أن "3 مسيرات منها تم التصدي لها عن طريق الدفاعات الإلكترونية وفقدت السيطرة وانحرفت عن أهدافها المحددة، وأُسقطت 5 طائرات بدون طيار بواسطة نظام بانتسير-اس للصواريخ المضادة للطائرات في منطقة موسكو".

وأفادت وكالة تاس الروسية إلى إجلاء سكان مبنى متعدد الطوابق جنوب غرب موسكو بعد اصطدام مسيرة به..

وقال عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، على قناة المراسلة "تيليجرام" إن: "جميع خدمات الطوارئ في المدينة موجودة في مكان الحادث"، مشيرا إلى أنه تم إجلاء بعض السكان.

وأضاف أن المسيرات استهدفت مبنيين سكنيين في غرب وجنوب غرب موسكو، دون وقوع إصابات.

وحث عمدة موسكو المواطنين على عدم نشر معلومات لم يتم التحقق منها، والاستناد فقط إلى المصادر الرسمية.

وأكد أنه لا توجد إصابات خطيرة نتيجة للهجوم بالمسيرات.