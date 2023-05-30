3 أشخاص يطلقون الرصاص على شقيقين بسبب خلافات الجيرة بالمقطم

أطلق 3 أشخاص الرصاص على شقيقين مما ادي الي اصابتهما بسبب خلافات الجيرة بالمقطم ، تم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم تمت عملية الضبط بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تبلغ لقسم شرطة المقطم من أحد الأشخاص وشقيقه مصابان برش خرطوش بالجسم مقيمان بدائرة القسم قررا بحدوث مشادة كلامية بينهما وبين 3 أشخاص مقيمون بذات الدائرة بسبب خلافات بينهم حول الجيـرة .

تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المشكو فى حقهم على المجنى عليهما بإستخدام فرد خرطوش ، نتج عن ذلك إصابتهما ، أمكن ضبطهم وبحوزتهم فرد خرطوش المُستخدم فى إرتكاب الواقعة وطلقة لذات العيار و ٢ سلاح أبيض ، وإعترفوا بإرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.