عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الجزار: منطقة الزيتونة بجنوب سيناء تضم 21 مجمعا سكنيا بها 564 وحدة

صدى البلد

استهل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، جولتهما التفقدية لمكونات مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم، فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، بتفقد الأعمال الجارى تنفيذها بمنطقة الزيتونة، وهى إحدى مكونات المشروع، ويرافقهم مسئولو الوزارة، والجهاز المركزى للتعمير، واستشارى المشروع، وشركات المقاولات المنفذة للمشروع.



وتجول الدكتور عاصم الجزار، واللواء خالد فودة، ومرافقوهما، بمنطقة الزيتونة، وتفقدوا أعمال تشطيب الوحدات السكنية، وتضم منطقة الزيتونة، 21 مجمعا سكنيا بها 564 وحدة (26 وحدة بكل مجمع - أرضى + أول)، تشطيب فوق متوسط – فاخر، بمساحات من 100 : 230 م2)، وجار تنفيذ أعمال التشطيبات وتنسيق الموقع، إضافة إلى إنشاء خدمات متكاملة (مسجد – كنيسة – محال تجارية)، وجار تنفيذ أعمال التشطيبات.



وشدد وزير الإسكان، على ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة لإنهاء المشروع، وتنفيذ أعمال التشطيبات، وتنسيق الموقع العام، على أعلى مستوى يليق بمشروع تطوير موقع التجلى الأعظم، فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، والتى تقع فى جنوب سيناء وسط سلسلة جبال، أشهرها جبل موسى، الذى كلم الله سبحانه وتعالى نبيه موسى عليه، أثناء عودته إلى مصر من مدين، وكذا جبل كاترين، وبه دير سانت كاترين الأثري، والذى يُعد أحد أقدم الأديرة على مستوى العالم.

 

الأسكان وزير الإسكان موقع التجلى الأعظم التجلى الأعظم تطوير موقع التجلى الأعظم جنوب سيناء الزيتونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بكامل قواها العقلية.. النيابة العامة: سيدة الشرقية ضربت ابنها بفأس وقطعت جثته

أول تعليق من كهربا بعد قرار تخفيض عقوبة لجنة التظلمات.. ماذا قال؟

تراجع تحت 2000 جنيه لأول مرة|خسارة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 مفاجأة

لجنة التظلمات تستقر على تخفيض عقوبة كهربا.. تفاصيل

بالبريد.. وزير الرياضة يقدم حلا سحريا لإنقاذ الزمالك من أزمته المالية| خاص

قرار عاجل من وزارة التعليم السعودية بسبب الحجاج

قرار جديد يطبق خلال أيام بشأن المرتبات والدخول.. احسب قبضك بالجنيه

محمد فاروق: أزمة كبرى بين حسين الشحات والأهلي .. تفاصيل

ترشيحاتنا

الصين وأمريكا.. صفعة جديدة تزيد حدة التوتر بين البلدين |تفاصيل

معشوق الجماهير .. شوبير يلمح لاعتزال نجم الزمالك

كرتونة البيض ب85 واللحمة ب225 جنيها| خير مزارعنا لأهالينا يحارب الغلاء قبل العيد

قرار جديد من التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023 .. تفاصيل

أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية يغادر إلي الأراضي المقدسة 10 يونيو

تعرف على أوجه التحول الرقمي المستحدثة في امتحانات الثانوية الأزهرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني يفتتح حفل زفاف الأمير الحسين بن عبد الله الثاني

شيف مصرية تثير الجدل بنشرها مقطع فيديو لطريقة عمل اللحمة الكدابة

عهد جديد.. كلمة وداع مؤثرة لريانة برناوي في محطة الفضاء الدولية

في يومه العالمي.. ما الأعراض الأكثر شيوعًا للتصلب المتعدد

فيديو

هجوم شديد على سوزان نجم الدين بسبب فيديو مع أسامة الرومانى

هالاند الأبرز.. تعرف على أطول 5 لاعبين في الدوريات الأوروبية| فيديو جراف

تامر حسني يشعل إستاد عمان بمناسبة زفاف ولي عهد الأردن

هرفع قضية.. تفاصيل مثيرة حول خطوبة حورية فرغلى ونزار الفارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ