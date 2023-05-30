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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يؤكد أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية مع سويسرا

الأمين العام لمجلس
الأمين العام لمجلس التعاون وسفرة سويسرا لدى السعودية

أكد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين مجلس التعاون وسويسرا، بما يسهم في خدمة المصالح المشتركة.

جاء ذلك خلال لقائه ب ياسمين شاتيلا، سفيرة سويسرا لدى المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء الموافق 30 مايو 2023م، في مقر الأمانة العامة بالرياض.

واستهل اللقاء بتهنئة سعادة السفيرة بمناسبة تعينها سفيراً لسويسرا لدى المملكة، متمنياً التوفيق والنجاح في مهام عملها.

وخلال اللقاء تم مناقشة عدة موضوعات، أبرزها استعراض العلاقات الخليجية - السويسرية، وسبل تطويرها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، كونها تمثل محطة نوعية في كافة المجالات المتنامية وفتح آفاق جديدة للتعاون.
 

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