هل يجوز مساعدة والدي من راتبي دون علم زوجي؟.. الإفتاء تجيب

هل يجوز مساعدة والدي من راتبي دون علم زوجي؟..سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،وذلك خلال البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

ورد "ممدوح"، قائلًا: الله يكرمك ويوفقك وهذا مالك وليس شرطا أن تقولي لزوجك.

هل يجوز التصرف فى راتبى دون إذن زوجى؟

سؤال أجاب عليه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، عبر البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وأضاف "شلبي" : مال الزوجة حق خالص لها، بمعنى أنه لكل زوج من الزوجين ذمة مالية منفصلة عن الآخر، ومستقلة، ليس للزوج التحكم فى راتبك، إذا أحببتى المساهمة فى المنزل أو المساهمة به فى المنزل، أو أن تدخريه لنفسك فلا مانع، تصرفى به كيفما شيئتى، واستئذان الزوج فى مثل هذا الأمور ليس شرط.

وأضاف: لكن فى مثل هذه الأمور ينبغى أن يكون هناك شيئ من المعاشرة بالمعروف، لعدم إحداث المشاكل، واللجوء لحسن التحدث والعرض، واللباقة فى الحديث شئ مطلوب، لكن فى النهاية المال مالك وتصرفى فيه مثلما تشائى.

حكم تصرف الزوجة في مال زوجها دون علمه

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الزوجة ليس لها حق التصرف في مال زوجها دون علمه، لافتا إلى أن المال من حق الزوج والزوجة أمينة عليه فقط .

وأضاف "وسام" عبر الصفحة الرسميه لدار الإفتاء، خلال إجابته عن سؤال مضمونة " ما هو حكم التصرف في مال الزوج دون علمه ؟ "، أنه لا يجوز للمرأة حق التصرف في مال زوجها، إلا عند إنفاقه في مصلحة البيت، وماتبقى فإنه ملك الزوج لا يحق للمرأة التصرف فيه كما تشاء .

وأوضح أمين الفتوى أن كثيرا من الزوجات يخال لهم ان المال المتبقى من مصروف البيت ملكا لها، فهذا لا يجوز إلا إذا أذن لها الزوج بذلك .