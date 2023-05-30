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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 33 سلاحا ناريا في حملة أمنية بأسيوط

قوات الشرطة
قوات الشرطة

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة (منفلوط) .

أسفرت جهودها عن ضبط (33) قطعة سلاح نارى عبارة عن (13 بندقية آلية –9 بنادق خرطوش – 11 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) ، بحوزة (25 متهم " لعدد 15 منهم معلومات جنائية").

كما تم ضبط (5) قضايا إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (كمية من المواد المخدرة المتنوعة) ، بحوزة (عدد 5 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية") و تنفيذ (627) حكم قضائى متنوع.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام .

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