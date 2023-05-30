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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 503 أطنان قمح داخل8 مخازن و18 طن أسمدة خلال حملات تموينية بأسيوط

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن الحملات التموينية المفاجئة بقرى ومراكز المحافظة أسفرت عن ضبط 503 طن قمح محلي محظور تداوله خارج منظومة توريد وتداول القمح المحلي بالاضافة الى ضبط 18 طن سماد مدعم وذلك بقصد الإتجار بها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة عن طريق حجبها عن التوريد لافتاً إلى التنسيق والتعاون بين عدد من الجهات كـ (مديرية التموين والادارات التابعة لها بالمراكز ومباحث التموين والوحدات المحلية والقروية) وغيرها . 

واشار  إلى ضرورة تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية الدورية والمفاجئة على المطاحن العامة والخاصة بكافة المراكز والقرى لإحكام السيطرة على السوق والتصدي للاحتكار والاتجار في بحقوق المواطنين والتأكد من عدم تداول أو تخزين القمح المحلي وفقاً للقوانين المنظمة لذلك لتوجية ضربات قوية ومتلاحقة لبعض ضعاف النفوس من المتاجرين. 

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وأوضح محافظ أسيوط أن حملات التموين المفاجئة اليوم الثلاثاء والتي تمت بالتنسيق بين مديرية التموين بقيادة ممدوح حماد وكيل وزارة التموين ومباحث التموين بقيادة العميد حازم عاطف رئيس مباحث التموين تمكنت من ضبط 503 طن قمح محلي بـ 8 مخازن تمثلت في ضبط 10 طن بمركز أبنوب و50 طن بمركز أسيوط و14 طن بمركز الفتح و49 طن بمركز القوصية و380 طن بمركز أبوتيج) فضلاً عن ضبط 30 طن قمح محلي بمطحن خاص بالإضافة إلى ضبط 18 طن أسمدة زراعية مدعمة ومحظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية كما تم ضبط 200 بطاقة تموينية ذكية بغرض التلاعب والحصول على الدعم المخصص لافتاً إلى التحفظ على الكميات المضبوطة وتوريدها إلى الصوامع والأماكن التخزينية التابعة للمحافظة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين للقانون والقرارات بهذا الشأن وذلك لردع كل من تسول له نفسه من ضعاف النفوس الاتجار بحق المواطنين وتداول الأقماح المحلية المحظور تداوله أو الإتجار فيه خارج منظومة التوريد للجهات الرسمية التابعة لوزارة التموين.


ووجه محافظ أسيوط الشكر لقيادات مديرية التموين ومباحث التموين لجهودهم في ضبط القضايا التموينية ومنع تداول القمح المحلي خارج منظومة التوريد ومنع الاتجار به في السوق السوداء مشدداً على ضرورة الالتزام بكافة القرارات والتوجيهات الخاصة بالقمح وتوريده ومنع تداوله إلا وفق الضوابط المقررة واستمرار الحملات. 


يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن ـ خلال الفترة الماضية ـ تشكيل غرفة إدارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) او رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم ( 01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".

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