وزير الشباب الأردني: نشكر فناني مصر والعرب مشاركي فرحتنا بزفاف ولي العهد

أشاد وزير الشباب الأردني محمد سلامة النابلسي، بمشاركة الفنانين المصريين ممثلين في الفنان تامر حسني وأحمد سعد، في حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والذي أقيم باستاد عمان الدولي بمشاركة أبناء الشعب الأردني والجاليات العربية.



وقال النابلسي - على هامش الاحتفال الذي شارك فيه فنانون أردنيون وعرب باستاد عمان الدولي - إن الفنانين العرب أبدعوا خلال الحفل وقدموا عروضا جيدة تليق بالفن العربي وبالمناسبة التاريخية، موجها الشكر لجميع الفنانين العرب والأردنيين الذي شاركوا الأردن فرحته بزفاف ولي العهد.



وأضاف: أن هناك عددا من الفنانين قدم أغاني خاصة لولي العهد كإهداء بمناسبة الزفاف ما يؤكد وحدتنا وقدرتنا، وأن هذه المشاركة العربية تؤكد التضامن والوحدة العربية ومشاركة الأردن وشعبه فرحتهم.



ونوه وزير الشباب الأردني إلى أن هذه الأجواء التي تخللت الحفل والروح التي ظهرت بين المشاركين تؤكد وحدة العرب وأنهم مجتمعون في الفرح ودائما معا في كافة المناسبات لتقديم الدعم والمساندة وهذه هي قوة العلاقات العربية العربية.



وأعرب عن سعادته بتنظيم هذا الحفل بمناسبة زفاف ولي العهد، مقدما التهنئة للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله بمناسبة زفاف ولي العهد، موجها التحية والتقدير لكل من ساهم وشارك من أبناء الأردن سواء في وزارة الشباب أو السياحة أو القطاعات الأخرى، في إنجاح تنظيم هذا الحفل التاريخي وخروجه بهذا الشكل والتنظيم.



وتحت شعار "نفرح بالحسين"، وبمشاركة أكثر من 10 آلاف من أبناء الشعب الأردني والجاليات العربية، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، نظمت وزارتا السياحة والشباب بالأردن حفل زفاف شعبيا لولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني باستاد عمان الدولي بالعاصمة الأردنية.

