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وفّرنا عليهم تكاليفه | الصحة تزف خبرا سارا لهذه الفئات

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لـ وزارة الصحة ، إن الدولة المصرية تتحرك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق حياة كريمة للمواطنين، من خلال أحد البرامج وهو برنامج تكافل وكرامة.

 مشيرا إلى أنه من خلال هذا البرنامج تقوم فيه الدولة بتقديم أنواع مختلفة من الدعم للمواطنين أو الأسر الأكثر احتياجا.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الأخبار” المذاع عبر فضائية “dmc”، أنه من ضمن الدعم التابع للبرنامج الدعم المالي، موضحا أن هناك دعم أخر يقدم للأسر الأكثر إحتياجا وهو الدعم الصحي، وهو يقدم بالمجان تماما، من أجل أننا لدينا ثقافة وهي اللجوء إلى الصحة فى حال المرض فقط، بينما الأصل فى الصحة هو أن نبقي أصحاء.

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن جزء من الاشتراطات التي يشترطها برنامج تكافل وكرامة من أجل تقديم الدعم المادي للأسر الأكثر إحتياجا هو الحصول على الدعم الصحي، لافتا إلى أنه يشمل العديد من الأشياء، أبسطها الإلتزام بالتطعيمات حتي سن الست سنوات.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إلى أنه يتم المتابعة الدورية للأمراض التي قد تصيب الحوامل والأطفال حديثي الولادة، إلى جانب المشاركة فى المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الإنيميا والتقزم والأمراض الوراثية، والمسح السمعي، وحضور الأم لجلسات توعوية لا تقل عن ثلاث جلسات بحد أدني.

حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة وزارة الصحة الصحة برنامج تكافل وكرامة

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