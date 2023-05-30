19 ب في جميع دور العرض ابتداءً من غد الأربعاء

يُقام عرض خاص لفيلم 19 ب في سينما زاوية اليوم الثلاثاء 30 مايو، ويتبعه نقاش مع المخرج أحمد عبد الله السيد، يديره المنتج والمخرج محمد تيمور؛ وغداً الأربعاء 31 مايو، انطلاق الفيلم بدور العرض. الفيلم من بطولة النجوم سيد رجب، أحمد خالد صالح، ناهد السباعي، فدوى عابد ومجدي عطوان.



كان سيد رجب قد فاز قريباً بجائزتين في نفس الأسبوع عن دوره في 19 ب ، حيث فاز بجائزة أفضل ممثل بمهرجان السينما الإفريقية بخريبكة في المغرب ثم فاز بنفس الجائزة بعدها بأيام من مهرجان السينما الدولي ياسمين الحمامات في تونس.



أحداث الفيلم تدور في ڤيلا قديمة هجرها سكانها منذ عشرات السنين، حيث يعيش حارس عجوز حياة شديدة الروتينية، ويقضي أغلب يومه في عزلة عن عالم الشارع الخارجي المجنون، حتى يجد نفسه مجبراً على خوض مواجهة تغير حياته بالكامل.



ويُعرض الفيلم في سينمات كايرو فيستيفال، سي سينما ارابيلا، بورتو كايرو، مدينتي، بندر المعادي، مسرح الزمالك، كريم زاوية، أمريكانا بلازا، داندي مول، أركان، بوينت 90، مول مصر، مول ألماظة، مول العرب، جولدن ستارز وسيتى ستارز، وأمير بالاسكندرية و جراند الغردقة.



وكان الفيلم قد فاز بثلاث جوائز خلال منافسته بالمسابقة الدولية للأفلام الروائية الطويلة بالدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حيث كان عرضه الأول وحصد الفيلم جائزة الاتحاد الدولي للنقاد (الفيبرسي)، جائزة أفضل فيلم عربي، وجائزة هنري بركات لأفضل إسهام فني وحصل عليها مدير التصوير مصطفى الكاشف.



وقد أقيم العرض العالمي له في برنامج صور من أفريقيا بمهرجان مينيابوليس - سانت بول بحضور المخرج، كما شارك في مهرجان هوليوود للفيلم العربي، ونافس في المسابقة الرسمية لمهرجان مالمو للسينما العربية.



هذا هو التعاون الثالث للمخرج أحمد عبد الله مع فيلم كلينك بعد فيلميه ميكروفون (2011) وفرش وغطا (2013).

أحمد عبد الله السيد بدأ مسيرته السينمائية كمونتير في عدد من الأفلام المستقلة مثل الغابة (2008) وعين شمس (2009)، وكمخرج قدم فيلمه الأول هليوبوليس الذي كان عرضه العالمي الأول في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي 2009، ومن خلال أفلامه التالية أسس أحمد معادلة ناجحة لصناعة أفلام فنية تجمع بين السينما مستقلة وآليات السوق التجاري، حيث تضم نجوماً من الصفوف الأولى، وتحقق نجاحاً فنياً وتجارياً، مثل ديكور (2014) وليل/ خارجي (2018).

