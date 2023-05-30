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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم نادي الوداد المغربي: مواجهة الأهلي حياة أو موت

محمد أوناجم
محمد أوناجم

أكد  محمد أوناجم، نجم نادي الوداد المغربي، أن فريقه سيبذل قصارى جهده لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

وقال محمد أوناجم في تصريحات أبرزتها صحيفة “البطولة” المغربية:" سنغلق صفحة الدوري المغربي، من أجل التركيز على مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، يجب أن نضع أرجلنا على الأرض، لأنه لم نحقق شيئا بعد، هدفنا هو العودة بنتيجة إيجابية من مصر".

وأضاف:" نتمنى أن نسعد كل المغاربة، وأن نحافظ على الكأس في المغرب، نعد جماهيرنا أننا سنقاتل حتى آخر دقيقة، وسنعطي كل ما لدينا لإسعادهم".

واختتم:" مباراة الأهلي مصيرية، وتعتبر حياة أو موت ويجب أن نكون في الموعد لتحقيق نتيجة إيجابية".

 

موعد مباراتي الأهلي والوداد

ويستضيف الأهلي نظيره الوداد المغربي يوم 4 يونيو المقبل على استاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما يقام لقاء الإياب يوم 11 من نفس الشهر على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.


يذكر أن الوداد هو حامل النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، إذ تغلب على الأهلي بهدفين دون رد في المباراة النهائية.

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