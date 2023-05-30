استمرار تراجع أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21

يقدم موقع “صدى البلد”، نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لإتمام عمليات الشراء والبيع، للتعاملات المسائية في مصر.
ويبحث المواطنون عن أسعار الذهب اليوم في مصر، للوصول إلى أفضل سعر للمشغولات الذهبية، والمقارنة بأسعار السوق، وخاصة المقبلين على الزواج والخطوبة.
متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
سعر الذهب اليوم في مصر
الذهب عيار 24
عيار 24 بيع 2,651 شراء 2,674 جنيها
الذهب عيار 22
عيار 22 بيع 2,430 شراء 2,451 جنيها
سعر الذهب عيار 21
عيار 21 بيع 2,320 شراء 2,340 جنيها
الذهب عيار 18
عيار 18 بيع 1,989 شراء 2,006 جنيها
الذهب عيار 14
عيار 14 بيع 1,547 شراء 1,560 جنيها
الذهب عيار 12
عيار 12 بيع 1,326 شراء 1,337 جنيها
سعر الذهب
الاونصة بيع 82,459 شراء 83,170 جنيها
الجنيه الذهب بيع 18,560 شراء 18,720 جنيها
الكيلو بيع 2,651,429 شراء 2,674,286 جنيها
سعر مصنعية الذهب
يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".
ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.