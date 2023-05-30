عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استمرار تراجع أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21

سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر

يقدم موقع “صدى البلد”، نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لإتمام عمليات الشراء والبيع، للتعاملات المسائية في مصر.

ويبحث المواطنون عن أسعار الذهب اليوم في مصر، للوصول إلى أفضل سعر للمشغولات الذهبية، والمقارنة بأسعار السوق، وخاصة المقبلين على الزواج والخطوبة.

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24
عيار 24 بيع 2,651 شراء 2,674 جنيها

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,430 شراء 2,451 جنيها

سعر الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,320 شراء 2,340 جنيها

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,989 شراء 2,006 جنيها

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,547 شراء 1,560 جنيها

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,326 شراء 1,337 جنيها

سعر الذهب 

الاونصة بيع 82,459 شراء 83,170 جنيها
الجنيه الذهب بيع 18,560 شراء 18,720 جنيها
الكيلو بيع 2,651,429 شراء 2,674,286 جنيها

سعر الذهب

سعر مصنعية الذهب

 يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".

سعر الذهب في مصر

ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.

أسعار الذهب اسعار الذهب اسعار الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم اسعار الذهب اليوم في مصر أسعار الذهب اليوم الذهب عيار 24 الذهب عيار 21 سعر الذهب اليوم سعر الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالدولار.. طبيب نساء: استغليت فتيات لاستقطاب أجانب في العيادة لممارسة العلاقات المحرمة

بتهمة الخيانة.. إجراء عاجل في أوكرانيا ضد زيلينسكي

تراجع تحت 2000 جنيه لأول مرة|خسارة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 مفاجأة

بكامل قواها العقلية.. النيابة العامة: سيدة الشرقية ضربت ابنها بفأس وقطعت جثته

أول تعليق من كهربا بعد قرار تخفيض عقوبة لجنة التظلمات.. ماذا قال؟

لجنة التظلمات تستقر على تخفيض عقوبة كهربا.. تفاصيل

بالبريد.. وزير الرياضة يقدم حلا سحريا لإنقاذ الزمالك من أزمته المالية| خاص

الطبيب تركها في العملية وهرب.. فاطمة دخلت لشفط الدهون خرجت بدون معدة

موضوعات متعلقة

تراجع أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة فى سعر عيار 21

تراجع مجددا.. سعر الذهب اليوم الأحد 28-2-2023 في مصر

سعر الذهب عيار 21 اليوم 28-5-2023

سعر الذهب اليوم 28-5-2023

سعر جرام الذهب عيار 18 و21 اليوم السبت في مصر 27 - 5 - 2023

تعرف على سعر الذهب عالميا اليوم السبت

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 27 - 5 - 2023

سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة 26 - 5 - 2023

ترشيحاتنا

الشيخ خالد الجندي: لا يصح أن نقول عن النبي أنه مات

بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن الضربات الأوكرانية في روسيا

مطالب بتخفيض أعداد المقبولين بكليات التجارة والحقوق والآداب في تنسيق الجامعات 2023

اللحمة المفرومة بـ150 جنيها..أمن الجيزة يكشف عن مفاجأة بمحل جزارة في الطالبية

كان بيطب حاجات حرام..متهمة بتصوير رجل عاريا: اتجوزته عرفي ودلوقتي فى عصمة واحد تاني

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بجميع المحافظات|مجانا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حيل سريعة لتقليل التوتر فى 10 دقائق

رائحة الفم الكريهة مؤشر لـ 10 أمراض خطيرة.. الكلى والسرطان الأبرز

قبل مواجهة طلائع الجيش.. حقيقة هروب المدير الفني للزمالك من الفندق.. تفاصيل

السيسي: حريصون على اتباع أعلى المعايير لانتقاء أفضل الكوادر المؤهلة علميا وفنيا

فيديو

خطوبة حورية فرغلي ونزار الفارس.. أين الحقيقة ولماذا هددت الفنانة بمقاضاته؟

السبب غريب .. تفاصيل مؤلمة في تخلص سيدة الشرقية من نجلها

القضاء على أزمة ارتفاع أسعار الذهب | تفاصيل مشروع جديد

ماذا قالت ريهام عبد الغفور عن محمد رمضان ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ