قال الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، إنه يعتبر نسخة مشاركة الجانب الروسي في تقويض نورد ستريم هراء محض.

وقال هيرش، في مقابلة مع صحيفة " نويه زورشر تسايتونج" السويسرية، "لنفترض أن الروس يريدون تدمير خط الأنابيب. للقيام بذلك، اختاروا بورنهولم، ودرسوا المنطقة لعدة أيام ثم عادوا لاحقًا لزرع القنبلة. لماذا يفعلون ذلك؟ التفسير الوحيد هو أنهم أرادوا إخبار الجميع العالم: لقد كنا هنا!”.

وأضاف أن “نسخة التورط في انفجارات طاقم يخت أندروميدا، والتي، وفقًا لتقارير إعلامية، غير قابلة للتطبيق أيضًا”.

وقال هيرش: “ لا أحد يهتم بتورط الولايات المتحدة في التفجيرات، ولا أحد يطرح أسئلة على الحكومة الأمريكية، ولا سيما مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، أو وزير الخارجية أنطوني بلينكن، أو وكالات الاستخبارات”.

وأضاف: "لكن الأمريكيين لا يستطيعون فعل ذلك لأنهم يعرفون الإجابة.. هذا صحيح، أنت لا تريد أن تعرف. لا بأس".