حيلة شيطانية.. المؤبد لسائق حنطور استدرج فتاة واعتدى عليها بالإسكندرية.. تفاصيل صادمة

لم تكن الفتاة ذات العشر سنوات تعلم أن لحظة نزولها في هذا اليوم، ستتسبب في تعرضها للاعتداء بوحشية، فعقب نزول الطفلة للشارع لشراء بعد الطلبات، فوجئت بسائق حنطور عرض عليها توصيلها مجانا للمكان الذي ستشتري منه الطلبات.

وفي الوقت الذى وافقت فيه الفتاة على العرض، كان سائق الحنطور تختمر في ذهنة خطة شيطانية للإعتداء على الفتاة في مكان بعيد عن أعين الناس، وهو ما حدث بالفعل.

التفاصيل الكاملة لخطف فتاة على يد سائق

واقعة فتاة الإسكندرية كشفها بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بقسم شرطة كرموز، من والدها أفاد فيه بقيام سائق حنطور بخطف الفتاة بعيدا عن الأعين بعدما استطاع استدراجها وما أن وصل إلى منطقة نائية حتى حسر عنها ملابسها وتمكن من الاعتداء عليها ومواقعتها تحت التهديد.

وقررت فتاة كرموز أمام أجهزة أمن الإسكندرية، بقيامها بالذهاب لشراء وجبة غذائية من أحد المحلات، وتقابلت في هذه الأثناء مع سائق الحنطور المتهم، الذي اصطحبها لتوصيلها إلى المكان الذي طلبت الذهاب إليه، وما أن ابتعد عن الأعين حتى قام بتهديدها لتصمت، وتمكن من استدراجها إلى منطقة بعيدة عن المواطنين وقام بالاعتداء عليها ثم تركها وعادت وأبلغت والدها بما حدث.

بإخطار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، أمر بسرعة كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم، حيث شكلت أجهزة أمن الإسكندرية فريق بحث لضبط المتهم سائق الحنطور، أسفرت جهوده عن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الجريمة تفصيليا وتحرر المحضر اللازم وجرى العرض على النيابة العامة في الإسكندرية.

وباشرت النيابة العامة في الإسكندرية التحقيقات مع المتهم سائق الحنطور، حيث قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات ثم قرر قاضي المعارضات تجديد حبسه، وأستمعت النيابة لإعترافات المتهم الذي قرر بقيامه باستدراج الفتاة إلى منطقة نائية خالية من المارة ومواقعتها والإعتداء عليها تحت التهديد، وبعد الإنتهاء من التحقيقات أحالت النيابة المتهم لمحكمة الجنايات لمعاقبته عما أسند إليه.

وجاء في أمر إحالة المتهم، إتهام النيابة العامة له لقيام باصطحاب المجني عليها «م» 10 سنوات، بأن أوهمها بتوصيلها بعربته إلى أحد المحلات التجارية التي ترغب شراء وجبة غذائية منه، وما إن أبتعدا عن أعين الناس شعرت بالخوف فتعالت صرخاتها، إلا أن المتهم هددها، وتمكن بتلك الوسيلة القصرية، من إخضاعها، فاستجابت لتهديده، حتي وصل بها إلى أحد المناطق النائية وتعدى عليها وعند عودتها قامت بإبلاغ والدها بالواقعة الذي حرر محضر بالواقعة.

ونظرت محكمة جنايات الإسكندرية، محاكمة المتهم وعقب جلسات متتالية قضت بمعاقبته بالسجن المؤبد عما أسند إليه من إتهام خطف طفلة لم تبلغ بعد الثامنة عشر سنة ميلادية، ومواقعتها والإعتداء عليها.