آيتن عامر بديلة درة.. غدا أول عروض "حتى لا يطير الدكان"

يبدأ الفنان أكرم حسني مساء غد، الأربعاء، أول عروض مسرحيته الجديدة حتى لا يطير الدكان فى السعودية فى موسمها الجديد، وذلك بعد نجاحها العام الماضي على مسرح محمد العلى.

وتعرض مسرحية حتى لا يطير الدكان الذى قام بتأليفها أمير طعيمة هذا الموسم على مسرح النادى الأدبي الثقافي بمدينة حائل بالسعودية.

آيتن عامر بديلة درة

ويشهد الموسم الجديد لمسرحية حتى لا يطير الدكان دخول الفنانة آيتن عامر بديلة للفنانة درة والتى قدمت الموسم الأولى منها العام الماضي على مسرح محمد العلى، وبدأت آيتن فى الترويج للمسرحية وللشخصية التى تقدمها وتدعي “زبدة” عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام.

أبطال مسرحية حتى لا يطير الدكان

وتضم المسرحية كل من أكرم حسني وآيتن عامر وبيومي فؤاد واسماعيل فرغلى واوتاكا ومن تأليف أمير طعيمة وإخراج أوتاكا.



آيتن عامر تهنىء شقيقتها بعيد ميلادها

وهنّأت الفنانة أيتن عامر أختها الفنانة وفاء عامر بمناسبة عيد ميلادها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وشاركت الفنانة آيتن عامر فيديو لها، وعلقت: "كل سنة وانتي أطيب من اللي قبلها، وأجدع وأنجح بحبك يا فوفا".