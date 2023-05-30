السجن 11 عاما لأصغر مليارديرة في العالم.. فيديو

أذاعت فضائية العربية تقريرا عن أصغر مليارديرة في العالم، التي صدر دضها حكما بالسجن 11 عاما بتهمة تأسيس شركة اختبارات دم وهمية.

السجن 11 عاما لأصغر مليارديرة بالعالم للترويج لأختبارت الدم الوهمية

إليزابيث هولمز، مؤسسة الشركة الطبية "ثيرانوس" التي وصل بها الحال إلى السجن مدة ١١ عاما، بعد رفض المحكمة طلب تأجيل تنفيذ عقوبتها، فهي تبلغ من العمر ٣٩ عاما، وأدينت بالاحتيال على المستثمرين وتعريض حياة المرضى للخطر عبر الترويج لتكنولوجيا اختبارت الدم الوهمية من خلال شركة أسستها وهي في الـ ١٩ من عمرها، وبلغت قيمتها 8 مليارات دولار قبل سقوطها.

وصفتها مجلة " فوربس" بأنها أصغر مليارديرة عصامية بالعالم، إلا أنه تم اكتشاف تحايلها بتضليل الأطباء والمرضى والمستثمرين بشأن منتج في الشركة زعمت أنه يكتشف السرطان والسكري.