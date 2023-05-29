حسام موافي يكشف أولى علامات الإصابة بالسكري

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، عن أولى علامات مرض السكري، موضحًا أن السكر في البول أول عرض للإصابة بمرض السكري، وحال ارتفاع السكر عن المعدل الطبيعي، تقوم الكلى بتصفية نسب السكر الزائدة وتخرج مع البول.

متى يقيس مرض السكري نسبة السكر فى الدم؟

وأضاف موافي خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علما"، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن قياس السكر في الدم مهم للغاية، ويجب إجرائه مرة كل 6 أشهر لمعرفة نسب السكر في الدم، بجانب إجراء وظائف الكلى للتأكد من سلامتها.

الأكل والرياضة

وأوضح أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن الأكل والرياضة مهمين جدًا لمرضى السكري، وحال عدم الوصول إلى نتيجة لا بد من التوجه إلى العلاج وتناول الأدوية، ولابد من عمل تحليل السكر التراكمي كل أربعة أشهر.

المعدل الطبيعي لنسبة السكر فى الدم

وأردف، أن السكر في الدم خادع، لافتا إلى أن معدل السكر الطبيعي 5.5، ويكون مقبولا عند المريض حينما يصل إلى 6.5، وحال ارتفاع النسبة عن ذلك يحتاج لتناول علاج.