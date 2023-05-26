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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام موافي يوجه نصائح لمرضى السكر لحماية الكلى.. فيديو

حسام موافى
حسام موافى

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أهمية وظائف الكلى، ودروها في تصفية الدم ونقله لخلايا الجسم.

وأضاف موافي خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علما» المذاع على قناة صدى البلد، أن الكلى بها «مصفى» تقوم على تصفية الدم من الشوائب، موضحًا أن كل جانب من الكلى يحتوي على مليون مصفى.

ارتفاع السكر


وتابع: السكر في البول أول عرض للإصابة بمرض السكري، وحال ارتفاع السكر عن المعدل الطبيعي، تقوم الكلى بتصفية نسب السكر الزائدة وتخرج مع البول.

وأوضح موافي، أن قياس السكر في الدم مهم للغاية، ويجب إجرائه مرة كل ست أشهر لمعرفة نسب السكر في الدم، بجانب إجراء وظائف الكلى لتأكد من سلامتها.

 

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