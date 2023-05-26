عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام موافي يحدد متى يشعر مريض السكر بالقلق

الدكتور حسام موافى
الدكتور حسام موافى

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن قياس السكري في الدم مهم ويفضل أن يكون روتين لأنه أحيانا لا يكون له أعراض مثل فقدان الوزن أو العطش أو كثرة البول.

وأضاف موافي خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علما» المذاع على قناة صدى البلد، أن مريض الغدة الدرقية أحيانا لا يشتكي رغم أنها نشطة وكذلك بعض الأمراض مثل الأنيميا.

وأوضح أن السكر في الدم خادع، لافتا إلى أن معدل السكر الطبيعي 5.5، ويكون مقبولا عند المريض لو وصل إلى 6.5، وحال كون النسبة أعلى من ذلك يحتاج علاج.

الأكل والرياضة 

وأردف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن الأكل والرياضة علاج مرضى السكري الذي تصل نسبته لـ 6.7، وحال عدم الوصول إلى نتيجة لا بد من التوجه إلى العلاج وتناول الأدوية.

وجه نصيحة لمرضى السكري، قائلا: لو عاوز تضبط نسبة السكر في الدم لا بد من المشي، ولكن مشي واحد خايف أحسن معاد يفوته وليس مشي واحد بيشتري جذمة.

الدكتور حسام موافي السكر الطبيعي السكري علاج مرضى السكر غدة الدرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خطف ديانا.. اعترافات صادمة من فتاة الساحل بعد اعتداء خال صديقاتها عليها

ألفاظ خارجة .. تفاصيل صادمة في خناقة لقجع مع رئيس الكاف

خطفها وجردها من ملابسها.. “ديانا” سقطت ضحية لمريض الشهوة| حكاية جريمة في الساحل

من النهاردة هتاكل بروتين| طرح لحوم حية بـ 195 جنيها والبلدي بـ 220.. اشتريها من هنا

الصور الأولى من حفل زفاف ابن ماجد الكدواني

شبه فستان رانيا يوسف.. سخرية من أحمد سعد بسبب ملابسه وارتدائه حلق

طارق السيد يلمح لـ توقيع نجم الزمالك لنادي بيراميدز

مش في عُرف الكورة| عضو مجلس الزمالك السابق يوجّه رسالة لـ مرتضى منصور

ترشيحاتنا

صور جديدة من حفل زفاف ابن ماجد الكدوانى تشعل السوشيال ميديا| شاهد

شوقي علام: معالجة دار الإفتاء لقضايا الأسرة تتسم بالحكمة والتعمق

خرق جديد لـ هدنة جدة .. تطورات خطيرة تؤزّم المشهد في السودان

فيديو أثار الجدل| كيف عادت سمكة مجمدة إلى الحياة بعد رجوعها للمياه؟

حسام موافى يكشف عن أول أعراض الإصابة بالسكر .. فيديو

بيان شديد اللهجة من فلسطين بسبب انتهاكات قوات الاحتلال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها الزنجبيل.. أعشاب موسعة للشعب الهوائية

قرينا الفاتحة .. أجمل إطلالات البلوجر سارة بعد تصدرها التريند

بفستان أسطوري.. إطلالة ساحرة لـ عروس يوسف ماجد الكدواني في حفل زفافهما

جمال شعبان: هكذا يعمل القلب بلا توقف

فيديو

شفاف ومخرم.. انتقادات لاذعة لـ الفنان أحمد سعد بسبب إطلالته

العالم الهولندي يحذر من وقوع زلزال جديد مدمر.. تفاصيل/ فيديو جراف

مشروع جنة الله على الأرض.. الحبتور والعبار متفائلين بشأن الاقتصاد المصري

قصة حب دينا الشربيني .. ومتى تنفذ وصية والدها | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ