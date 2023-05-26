حسام موافي يحدد متى يشعر مريض السكر بالقلق

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن قياس السكري في الدم مهم ويفضل أن يكون روتين لأنه أحيانا لا يكون له أعراض مثل فقدان الوزن أو العطش أو كثرة البول.

وأضاف موافي خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علما» المذاع على قناة صدى البلد، أن مريض الغدة الدرقية أحيانا لا يشتكي رغم أنها نشطة وكذلك بعض الأمراض مثل الأنيميا.

وأوضح أن السكر في الدم خادع، لافتا إلى أن معدل السكر الطبيعي 5.5، ويكون مقبولا عند المريض لو وصل إلى 6.5، وحال كون النسبة أعلى من ذلك يحتاج علاج.

الأكل والرياضة

وأردف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن الأكل والرياضة علاج مرضى السكري الذي تصل نسبته لـ 6.7، وحال عدم الوصول إلى نتيجة لا بد من التوجه إلى العلاج وتناول الأدوية.

وجه نصيحة لمرضى السكري، قائلا: لو عاوز تضبط نسبة السكر في الدم لا بد من المشي، ولكن مشي واحد خايف أحسن معاد يفوته وليس مشي واحد بيشتري جذمة.