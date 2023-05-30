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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انتهاء عمومية سحب الثقة من نقيب المهندسين|ومفاجأة في عملية الفرز

استمارة تصويت
استمارة تصويت

أعلنت اللجنة المشرفة على إدارة الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهندسين، برئاسة المهندس هاني محمد محمود، انتهاء أعمال التصويت على البند الذي تضمنته الدعوة لعقد الجمعية العمومية والمتعلق بسحب الثقة من نقيب المهندسين طارق النبراوي.

وانطلقت أعمال فرز الأصوات مباشرة عقب انتهاء أعمال الجمعية العمومية الطارئة التي امتدت نصف ساعة عن الوقت المحدد لها وهو الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023.

وشهدت أعمال الجمعية العمومية الطارئة لسحب الثقة من النقيب العامة بناء على طلب تقدم به 1960 عضوا، إقبالا تاريخيا وغير مسبوق، حيث تجاوز عدد الحضور بحسب مصادر غير رسمية 25 ألف عضو.

وأكد مصدر رفض ذكر اسمه، أن عملية الفرز تحمل مفاجأة كبيرة لجموع المهندسين، محذرا على حد وصفه، من "تزييف إرادة المهندسين"، وهو الأمر الذي نفته إدارة الجمعية العمومية، مشددة على أن "عملية التصويت والفرز تتم بشفافية كاملة، وأمام الجميع".

وشهدت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة المهندسين بعض أعمال الشد والجذب نتيجة التزاحم الشديد والحرص على المشاركة من قبل جموع المهندسين.

واشتكى نقيب المهندسين طارق النبراوي من حدوث بعض المضايقات لأنصاره ومندوبيه، وهو الأمر الذي نفته إدارة الجمعية العمومية مؤكدة أنها "تقف على مسافة واحدة من الجميع، ولا يهمها سوى مصلحة المهندسين".

من جانبه أكد المهندس حسام رزق وكيل أول النقابة، والأقرب لإدارة شؤون المهندسين حال سحب الثقة من النقيب العام، أنه لا يوجد خلاف بين أعضاء الجمعية العمومية ومجلس النقابة يؤدي دوره وهدفه خدمة من وثقوا به من أعضاء الجمعية العمومية.

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