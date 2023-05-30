شوبير: تذكرتي تعلن فتح باب الحجز لمباراة الأهلي والوداد المغربي

يلتقي الأهلي مع الوداد المغربي فى نهائي دوري أبطال أفريقيا فى نسختها الحالية 2023، في نهائي مكرر لنهائي النسخة الأخيرة 2022 والتى توج فيها الوداد بعد الفوز بهدفين نظيفين.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه علي فيسبوك " شركة تذكرتي تعلن فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي والوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا."

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلي نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي التونسي، بنتيجة 4-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 4 يونيو المقبل في القاهرة، على أن تقام مباراة العودة يوم 11 يونيو المقبل، في المغرب.