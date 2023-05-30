صندوق الأمم المتحدة للسكان يوقع شراكة جديدة لتعزيز خدمات تنظيم الأسرة

شهدت القاهرة اليوم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية لمدة عامين تحت رعاية وزارة الصحة والسكان، لتعزيز خدمات تنظيم الأسرة والمساهمة في تقليل الحاجة غير الملباة لتنظيم الأسرة ورفع الكفاءات لمقدمى الخدمة الصحية بوزارة الصحة والسكان وزيادة الوعي المجتمعي.



حضر حفل توقيع الشراكة الاستراتيجية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان،

د.حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، فريدريكا ميير، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر د. شيرين حلمى الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات فاركو للأدوية.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان أن بروتوكول التعاون يخدم بدوره رؤية وتوجيهات رئيس الجمهورية، الخاصة بالتوسع في الشراكات والتعاون مع القطاع الخاص، بما يضمن تعزيز نظام الرعاية الصحية، وحل القضية السكانية التي تضعها وزارة الصحة والسكان على رأس أولوياتها، مشيراً إلى التنسيق الدائم مع كافة الجهات المحلية والدولية لوضع الحلول الخاصة بالقضية السكانية وتنفيذها.

وأشار الوزير خلال كلمته إلى أن البرامج التي تعمل عليها الدولة لحل القضية السكانية لا تنظر بشكل أساسي إلى أعداد المواليد فقط، ولكن تستهدف تحقيق الرفاه والتنمية في المجتمع من خلال تحسين الخصائص السكانية، وتوفير حياة آمنة للأطفال المواليد في كافة مراحلهم العمرية في مختلف الجوانب (صحيًا، اجتماعيًا، نفسيًا).

ولفت الوزير خلال كلمته إلى أنه خلال السنوات القليلة الماضية حرصت الوزارة على تطوير البنية التحتية للرعاية الصحية وتطوير مختلف المنشآت الصحية، بما يضمن تحقيق الجودة والتوسع في الخدمات المقدمة للمواطنين وما تتضمنها من خدمات الصحة الإنجابية.



تعليقًا على الشراكة الاستراتيجية، قال الدكتور شيرين حلمي، إن التعاون يأتي انطلاقاً من حرص الشركة على تفعيل استراتيجيتها بعقد الشراكات مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص والعام، بما يخدم المجتمع المصري ويعود عليه بالنفع، وذلك في إطار السعي لتأمين الاحتياجات المحلية من الأدوية وتوطين صناعتها بمواصفات عالمية، ووفقًا لقواعد جودة صارمة سواء محلية أو دولية.