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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وول ستريت جورنال: أوروبا وأوكرانيا تعملان على إعداد خطة سلام مقبولة دوليا

أوروبا وأوكرانيا
أوروبا وأوكرانيا

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلا عن مسؤول أوكراني ودبلوماسيين أوروبيين، اليوم الثلاثاء، بأن كييف وحلفاءها يريدون عقد قمة، بدون روسيا، لحشد الدعم لخطة السلام الأوكرانية.

وأضافت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أوروبيين: "نعمل مع كييف لإعادة صياغة خطة السلام الأوكرانية لتكون مقبولة دوليا".

وفي وقت سابق من اليوم، قال نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني، إيجور جوفكفا، إن أوكرانيا ستكون مستعدة للتفاوض مع روسيا فقط بشروطها الخاصة، وزمن الوسطاء قد انتهى.

وعلق جوفكفا على مقترحات الصين والبرازيل والفاتيكان للتسوية: "أي خطة سلام يجب أن تكون خطة سلام أوكرانية، لقد انتهى زمن الوسطاء".

وأوضح جوفكفا، أن “الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، لن يكون وحيدا على طاولة المفاوضات، بل سيجلس خلفها مع كل دولة ستتولى مسؤولية تنفيذ خطة السلام الأوكرانية".

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