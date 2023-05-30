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رئيس التحرير
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لجنة النقابات بالحوار الوطني: التعاونيات منظومة ضخمة وإعادتها للمشهد يفيد الاقتصاد

مجدي البدوي
مجدي البدوي

قال مجدي البدوي مقرر مساعد لجنة النقابات والمجتمع الأهلي بالحوار الوطني، إن كل الأطراف التي شارك في جلسة التعاونيات أجمعت على طريق واحد لحل مشاكل التعاونيات وإعادتها للصدارة مرة أخرى، والكل كان محدد الهدف وكان ذو رأي واحد في طريقة الإصلاح.

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وأضاف خلال استضافته في برنامج "الحوار الوطني" مع الإعلامي محمود السعيد على شاشة "إكسترا نيوز"، أن هناك 5 قوانين للتعاونيات، وتم الاتفاق على وجود قانون واحد للتعاونيات، وإنشاء بنك للتعاونيات لتمويل المشروعات، وإنشاء جامعة تعاونية لنشر الثقافة التعاونية.

ولفت إلى أنه في ظل المناقشات في الحوار الوطني، اتفق الجميع على أن نمط التعاونيات في السابق لم يعد صالحا، وأصبح النمط معقدا لدخول أطراف أخرى في السوق، ولا بد من تطوير النمط بآليات جديدة وتكنولوجيا جديدة من أجل المنافسة، فلو توفر التمويل اللازم ستنجح المشروعات، لكن لو لم يتوفر لن تنجح، ومجلس إدارة الاتحاد العام التعاونيات في اجتماعه أمس، أصر على المضي قدما في التوصيات التي طرحت في الأسبوع الماضي.

وذكر أن اللجنة تتعامل مع شبكة من أصحاب المصالح والمتفاعلين تتغير حسب القضية التي تتم مناقشتها، والأهم خلال النقاش ترتيب الأولويات، بخاصة مع النقابات المهنية، موضحا أن التعاونيات دورها تقديم خدمات بأسعار معينة، وافتقدنا دورها، وبحثنا عن بديل لها ولم نجد، وبالتالي هي ركن أساسي من الاقتصاد المصري، ورغم أنها لا تعمل بكفاءتها العالية فهي تسهم بـ70 مليار جنيه في السنة.

وأوضح أن التعاونيات إذا دخلت في المبادرات الخاصة بدعم المواطن ستساعد بشكل أكبر في رفع العبء، وهم يعملون الآن على إنشاء مدارس تعاونية بمصروفات أقل، فهي منظومة ضخمة وإعادتها للمشهد تفيد الاقتصاد، وستقلل نسبة البطالة.

إكسترا نيوز الإقتصاد المصرى الحوار الوطني المجتمع الأهلي النقابات المهنية تمويل المشروعات

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