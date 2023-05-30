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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدلة حمراء.. أحمد داش يثير الجدل بإطلالته في حفل تكريم نجوم رمضان

أحمد داش
أحمد داش

أثار الفنان أحمد داش الجدل بإطلالته التي ظهر بها منذ قليل في حفل تكريم نجوم رمضان، المقام بأحد مولات 6 أكتوبر، وسط حضور عدد كبير من الفنانين، وظهر أحمد داش في الحفل مرتديا “بدلة حمراء” كاملة.

 

توافد عدد كبير من النجوم على حضور النسخة الأولى من مسابقة جوائز المسلسلات والإعلانات الرمضانية، وكان من أول الحضور الفنانة دينا الشربيني والمخرج محمد سامي، طارق النهري، آية سماحة وزوجها، جيهان الشماشرجي، ياسمين رئيس، وغيرهم. 

 


أعلنت إدارة كريتيف ساميت Creative Summit  المنصة الإبداعية الرائدة والوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي تستهدف نشر تعزيز مفهوم الاقتصاد الإبداعي في المنطقة، عن انطلاق النسخة الأولى من "جوائز المسلسلات والإعلانات الرمضانية"، بناءً على تصويت الجمهور عبر موقعها الالكتروني.

 

 وسيتم الإعلان عن الفائزين في حفل مميز لتوزيع الجوائز اليوم، حيث تم اختيار أبرز المسلسلات والإعلانات الرمضانية المفضلة بناء على تصويت الجمهور الذى وصل الى 110،000 صوت من خلال استطلاع تفاعلي من خلال الموقع الالكتروني، بهدف إعطاء المشاهد فرصة لاختيار الأعمال الفنية المفضلة وأفضل الأفكار الإبداعية التي تم عرضها خلال شهر رمضان الكريم.


وحرصت كريتيف ساميت  Creative Summitعلى أن تتضمن المسابقة جوائز شتى لعدة شرائح متنوعة في الصناعة الإبداعية، من ممثلين ومؤلفين ومخرجين وغيرهم. وتنقسم عملية التصويت إلى مرحلتين، ويُحدد الفائزين من خلال تصويت الجمهور فقط وذلك بهدف الشفافية. 

 

وقد تم إطلاق المرحلة الأولى بالفعل لاختيار أفضل الإعلانات الرمضانية، ويُمنح الفائزين جوائز اعتمادًا على التصويت المفتوح سواء كانوا في فئات فردية أو مجمعة. وتم إطلاق المرحلة الثانية للمسابقة الخاصة بالمسلسلات والأعمال الدرامية لضمان الحيادية وإعطاء المشاهد الفرصة لتكوين وجهه نظره بعد عرض كافة الأعمال الدرامية.

 

احمد داش Summit الفنانة دينا الشربيني الفنان احمد داش دينا الشربيني جيهان الشماشرجى تصويت الجمهور ياسمين رئيس

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