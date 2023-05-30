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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سر تراجع المبيعات.. أمين رابطة مصنعي السيارات يكشف التفاصيل

السيارات
السيارات

علق خالد سعد أمين رابطة مصنعي السيارات، على تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، والذي أظهر تراجع مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» خلال أبريل الماضى، بنسبة 70% لتسجل 3 آلاف و842 وحدة، مقارنة بنحو 12 ألفًا و917 وحدة فى نفس الشهر ذاته من العام السابق.

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 وقال خالد سعد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “ أون: ”نشهد أكبر تراجع  في حجم مبيعات السوق وانخفاض غير مسبوق  ولكن الأسباب معروفة نتيجة تراجع المعروضات من السيارات سواء تلك التي يتم  إستيرادها أو إنتاجها محلياً فضلاً عن أزمة الاعتمادات المستندية، وماتبع ذلك من  تحريك لسعر الصرف، وهي ظروف محلية يضاف عليها ظروف عالمية تتعلق بدول المنشأ في أوروبا التي تعاني أزمات اقتصادية وأزمة طاقة  أدى لتراجع الإنتاج".

 

وأضاف خالد سعد: "المستهلك المصري تغير سلوكه متجهاً نحو العزوف خاصة أن أسعار السيارات باتت خيالية وغير مقبولة، والمواطن بدأ يشعر أن أسعار السيارات أصبحت خيالية وغير مقبولة والمشكلة ليس في سعر الصرف فقط، لكن في مصروفات الصيانة وتكاليف التشغيل بعد ذلك على سبيل المثال أصبحت السيارات التي تتراوح أسعارها مابين 250-500 ألف جنيه وصلت لما يزيد عن مليون جنيه كسعر بالإضافة لمصاريف  الصيانة والتشغيل".

 

 وتوقع سعد استمرار التراجع في المبيعات حتى نهاية عام 2023 وقد يمتد إلى نصف عام 2024 وهو تراجع غير مسبوق بلغ نحو 75% من السوق.

 وحول تأثيرات مبادرة السيارات القادمة من الخليج على السوق، قال: "غير مؤثرة وحجم السيارات المتدفقة لا تغطي مبيعات شركتين محليتين وبالتالي تأثيرها غير حقيقي ولم تحقق المأمول".

 

لافتاً إلى أن أسعار السيارات المستعملة ارتفعت بشكل مبالغ فيه قائلاً: المستعمل أسعاره  راحت في حتة تانية خالص وكل واحد معاه عربية مستعملة بيعرضها لأعلى سعر  دون تسعير حقيقي عشان يغطي فروق الأسعار لو حب يجيب جديد.

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