أوسوريو: أنا المسئول الأول عن خسارة أي مباراة وأتمنى الاستمرار مع الزمالك

قال الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن فريقه استحق الفوز على طلائع الجيش في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف المدير الفني لنادي الزمالك خلال المؤتمرالصحفي عقب المباراة أنه عندما تتحكم في الكرة يجب أن يكون هناك صبر وإصرار وسيتحقق الفوز مثلما حدث في مباراة اليوم أمام طلائع الجيش .

وقال المدير الفني للزمالك: "الهدف الأول جاء من ركلة ركنية لحسام عبد المجيد، والهدف الثاني يثبت للجميع طريقة لعب الفريق، وعلى الورق بدأت المباراة بأربعة مدافعين وكان أحمد فتوح يلعب في مركز المساك في حالة الدفاع وعندما نستخوذ على الكرة كان يتقدم لوسط الملعب".

وأضاف أوسوريو: "لاعبو الزمالك استطاعوا أن يلعبوا كرة سريعة ومباشرة وأن تكون التمريرات للأمام، وواجهنا منافس كان جيد جدا ولكن الزمالك استحق الفوز".

واكمل المدير الفني: "لا أعتمد على لاعب واحد بعينه وأحمد سيد زيزو لاعب مهم للزمالك ولمنتخب مصر، وحتى إذا لم يكن في حالته ولكنه شارك في الأهداف التي أحرزها الزمالك في اللقاء وكان يقدم الأدوار المطلوبة منه".

وشدد أوسوريو على أن مباراة اليوم هي أول مباراة تشهد جاهزية جميع اللاعبين واكتمال صفوف الفريق، وأضاف أنه يحتاج في طريقة لعبه لـ 3 لاعبين يلعبون بالقدم اليسرى.

وتابع المدير الفني: "بدأت المباراة بحاتم سكر وأحمد فتوح وبعدها دفعت بشيكابالا لزيادة اللاعبين الذين يلعبون بالقدم اليسرى، وهناك تحسن في الأداء خلال مباراة اليوم، وأعلم جيدا ما ينقصنا ولكني مضطر للتعامل بالمجموعة المتواجدة".

وأكد أوسوريو أنه لن يقوم بتغيير طريقة اللعب أمام الفرق الكبيرة التي تنافس الزمالك، ولكنه سيعمل على تحسين طريقة اللعب، خاصة وأن الزمالك يمتلك لاعبين مميزين.

وتابع: "أنا المسؤول الأول عن خسارة الفريق في أي مباراة، ومصطفى شلبي قدم مباراة جيدة ومن أفضل اللاعبين في مركزه بالدوري ويستحق الانضمام للمنتخب".

وشدد على أن محمد أشرف روقا لاعب محترف ويلعب بصورة جيدة، ويبذل قصارى جهده عندما يشارك في المباريات مع الفريق.

وقال المدير الفني: "حاليا أنا لدي عقد مع الزمالك وأتمنى الاستمرار لنهاية العقد وأن أحقق نتائج جيدة وأكون فريق جيد استعدادا للبطولة العربية وللموسم المقبل".

وأردف: "أي مدرب محترف من الطبيعي أن يتلقى عروضا ولكنه يحترم تعاقده واتفاقه مع الزمالك ويرغب في الاستمرار مع الفريق".

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على طلائع الجيش بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 50 نقطة يحتل بهم المركز الرابع في حين توقف رصيد طلائع الجيش عند 26 نقطة يحتل بهم المركز السادس عشر.