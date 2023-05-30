جلسة استثنائية للحوار الوطني غدا.. ما القصة؟

أكد عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن لجنة التعليم داخل المحور المجتمعي تناقش قضايا التعليم ومشاكله .

وقال عماد الدين حسين في مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، :" الحكومة أرسلت مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأهلي للتعليم والتدريب للنقاش حوله في الحوار الوطني قبل البرلمان ".

أضاف عماد الدين حسين :" جلسة استثنائية غدا لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم وهذا الأمر تطور مهم وتقدير من الرئيس السيسي للحوار الوطني ".

وتابع عماد الدين حسين :" المجلس الوطني الأهلي للتعليم والتدريب سيكون برئاسة رئيس الوزراء وبعضوية حوالي 13 وزير و8 خبراء في مجال التعليم ".

وأكمل عماد الدين حسين :" الهدف الرئيسي من إنشاء المجلس هو توحيد سياسات التعليم والتدريب وتحقيق التكامل بينها بهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل ".