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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جلسة استثنائية للحوار الوطني غدا.. ما القصة؟

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أكد عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن  لجنة التعليم داخل المحور المجتمعي تناقش قضايا التعليم ومشاكله .

 

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وقال عماد الدين حسين في مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، :"  الحكومة أرسلت مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأهلي للتعليم والتدريب  للنقاش حوله في الحوار الوطني قبل البرلمان ".

أضاف عماد الدين حسين :" جلسة استثنائية غدا لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم وهذا الأمر تطور مهم وتقدير من الرئيس السيسي للحوار الوطني ".

 وتابع عماد الدين حسين :" المجلس الوطني الأهلي للتعليم والتدريب سيكون برئاسة رئيس الوزراء وبعضوية حوالي 13 وزير و8 خبراء في مجال التعليم ".

 وأكمل عماد الدين حسين :" الهدف الرئيسي من إنشاء المجلس هو توحيد سياسات التعليم والتدريب وتحقيق التكامل بينها بهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل ".

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