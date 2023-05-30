أستاذ علوم سياسية: الذكاء الصناعي ينتج أسلحة خارج سيطرة البشر

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، إن الذكاء الصناعي مرتبط بالتحولات التكنولوجية الضخمة التي يشهدها العالم، مشيرًا إلى أن الذكاء الصناعي لا يؤثر فقط على حياة الأفراد، ولكنه يؤثر على توازنات القوى في العالم.



وتابع "كمال"، خلال حواره ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، أن القوة مرتبطة بالتكنلوجيا التي تؤثر بشكل قوي للغاية على الاقتصاد، فالتوازنات القوى العسكرية مرتبطة بشكل مباشر بالتكنولوجية ، مشيرًا إلى أن التنافس بين الصين والولايات المتحدة الامريكية يقع في المقام الأول على التكنولوجية المتقدمة.



وأضاف أن بكين تستثمر بشكل كبير في مجال التكنولوجيا، وحققت قفزات كبرى في هذا المجال، وهذا يهدد الغرب الذي يمتلك ميزة نسبية في مجال التكنولوجية المتقدمة.



ولفت إلى أن الحديث على أن الذكاء الصناعي سيهدد فرص عمل محددة أمر حقيقي، ولكن في المقابل سيحقق الذكاء الصناعي فرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن الذكاء الصناعي يهدد الخصوصية بصورة كبيرة، وهناك مخاوف من الذكاء الصناعي من صناعة سلاح خارج سيطرة البشر، ففقدان القدرة في التحكم في الاسلحة أمر خطير للغاية.

أداة للحصول على المعلومات



ولفت إلى أن هناك فجوة رقمية بين العالم المتقدم، والعالم النامي، وهذا الأمر سيظهر بقوة مع الذكاء الصناعي، مشيرًا إلى أن الذكاء الصناعي قد يكون أداة للحصول على المعلومات من الدول المختلفة.

