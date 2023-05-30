عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الاب وبنته.. تفاصيل مروعة عن حادث دهس الشيراتون

حبس
حبس

قررت نيابة مدينة نصر، حبس قائد سيارة، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بدهس طبيب وابنته ووفاتهما وتحطم سيارتين ومحل تجاري.

 

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

 

وكان قد لقي طبيب وابنته مصرعهما إثر وقوع حادث تصادم بمساكن شيراتون المطار ، بعد أن دهستهما سيارة ملاكي مسرعه وتحطم سيارتين ومحل تجاري.

 


وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة قد تلقت بلاغاً بمصرع مواطن ونجلته أسفل منزلهما بمساكن شيراتون المطار اثر حادث مروع.


علي الفور انتقلت أجهزة الأمن إلي مكان البلاغ وتبين مصرع طبيب ونجلته بعد ان دهستهما سيارة كانت تسير بسرعه كبيرة لتحطم سيارتين ملاكي ومحل تجاري .


تم ضبط قائد السيارة وتحرير محضر بالحادث وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحادث وباشرت التحقيق مع السائق.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بجميع المحافظات|مجانا

بالدولار.. طبيب نساء: استغليت فتيات لاستقطاب أجانب في العيادة لممارسة العلاقات المحرمة

شهادتك من بير سلم.. مجلس الدولة يعاقب استاذة جامعية

عمومية المهندسين الطارئة ترفض سحب الثقة من النقيب |فيديو

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

الدرجة الثالثة ب100 جنيه..مفاجأة عن عدد حضور جماهير الأهلى في مباراة الوداد

قرار عاجل من الأهلي بشأن محمد عبدالمنعم

أخبار الأهلي.. كهربا يصدم الزمالك وموقف المصابين أمام الوداد وشرط تجديد بيرسي تاو

موضوعات متعلقة

صوروه في وضع مخل|قرار قضائي بشأن رجلين و3 سيدات لاحتجازهم شخصا بأكتوبر

تجديد حبس 3 أشخاص لحيازتهم هيروين وأسلحة بالمرج

تجديد حبس شخص لحيازته هيروين وأسلحة بالمرج

تجديد حبس شخص لحيازته 12 كيلو حشيش بالشروق

تجديد حبس شخص لحيازته كيلو حشيش بعين شمس

تجديد حبس تاجر مخدرات لحيازته 41 كيلو حشيش بالقاهرة

قرار قضائي جديد بشأن 3 تجار مخدرات

تجديد حبس شخصين سرقا مواطنًا بالإكراه في مصر الجديدة

ترشيحاتنا

بريطانيا: أوكرانيا لها الحق في مهاجمة روسيا خارج حدودها

الأهلي يستهدف التعاقد مع مهاجم سوبر .. تفاصيل

استفسار خاص لسموحة من الأهلي.. تفاصيل

إعلامي يكشف أول تحرك من أيمن أشرف بعد صدامه مع كولر

«لها الحق».. تعليق مفاجئ من بريطانيا بشأن الهجوم الأوكراني على موسكو

قرار عاجل من الأهلي بشأن محمد عبدالمنعم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ100 جنيه فقط| مفاجأة مدوية لجماهير الأهلي قبل مباراة الوداد بنهائي إفريقيا

يتخطى ربع مليون جنيه.. سعر فستان مريم أوزرلي يثير الجدل

بالريال والجنيه.. سعر خرافي لفستان مي عمر الموف

ياباني يتفاجأ بـ ضفدع حي داخل وجبة دليفري.. شاهد

فيديو

حقيقة هروب المدير الفني للزمالك.. ما القصة؟

موجة حارة تضرب البلاد في هذا الموعد .. شاهد التفاصيل

تخفيض عقوبة كهربا.. تفاصيل جديدة| فيديو

انجي خوري تفجر مفاجأة بحملها من مطرب معتزل.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ