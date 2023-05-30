الاب وبنته.. تفاصيل مروعة عن حادث دهس الشيراتون

قررت نيابة مدينة نصر، حبس قائد سيارة، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بدهس طبيب وابنته ووفاتهما وتحطم سيارتين ومحل تجاري.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد لقي طبيب وابنته مصرعهما إثر وقوع حادث تصادم بمساكن شيراتون المطار ، بعد أن دهستهما سيارة ملاكي مسرعه وتحطم سيارتين ومحل تجاري.



وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة قد تلقت بلاغاً بمصرع مواطن ونجلته أسفل منزلهما بمساكن شيراتون المطار اثر حادث مروع.



علي الفور انتقلت أجهزة الأمن إلي مكان البلاغ وتبين مصرع طبيب ونجلته بعد ان دهستهما سيارة كانت تسير بسرعه كبيرة لتحطم سيارتين ملاكي ومحل تجاري .



تم ضبط قائد السيارة وتحرير محضر بالحادث وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحادث وباشرت التحقيق مع السائق.