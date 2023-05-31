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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

لو أنت مريض ضغط مرتفع.. 8 مشروبات تعالجه

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، بعض المشروبات لمرضى الضغط المرتفع:

1 - مشروب الكركديه...الكركديه له فوائد عديدة لاحتوائه على فيتامين سي، وعناصر كيمائية نباتية هامة تساعد الجسم على توازن السوائل بداخله.

يعمل الكركديه كعلاج يستخدم لخفض ضغط الدم. الكركديه هو المشروب الأكثر انتشارًا بين مرضى الضغط المرتفع كما يوصي به الأطباء في مجال الطب البديل.

ولعمل مشروب الكركديه أضيفي ملعقة كبيرة من أوراق الكركديه إلى كوب من الماء الساخن وأتركيه طوال الليل منقوعا في الماء. حلي المشروب بإضافة العسل وتناوليه. يمكنك تناول 3 أكواب من الكركديه يوميًا مع الاستمرار على ذلك. لكن لا يستحب غلي الكركديه ولكن تناوليه منقوعًا.

2 - عصير الرمان...لرمان له فوائده الكثيرة لصحة الإنسان، كما أنه يحتوي على العديد من الفيتامينات مثل فيتامين أيه، وسي، وأي.

أثبتت الدراسات الحديثة في علوم الغذاء قدرة الرمان على خفض الضغط المرتفع بكفاءة كبيرة، لاحتواء الرمان على إنزيمات مهمة وفعالة لانخفاض الضغط. كما أنه يعمل على تحسين عملية تدفق الدم من القلب إلى الشرايين. كما توجد بعض الأدوية التي دخل فيها الرمان كمركب أساسي، يمكنك أكل الرمان صحيحا كما هو أو إعداده كعصير فهو مفيد جدًا للضغط المرتفع. يمكنكِ عزيزتي تناوله يوميًا لمدة أسبوع، سوف يكون له أثر جيد في علاج الضغط المرتفع.

3 - الحليب قليل الدسم....الحليب له العديد من الفوائد للجسم بشكل عام وللعظام والأسنان بشكل خاص.

غالبا ما يتم ربط ارتفاع ضغط الدم بنقص في الكالسيوم. الحصول على كميات كبيرة من الكالسيوم مهم جدا للإنسان وصحته. الحليب قليل الدسم غني بالكالسيوم مقارنة بالحليب كامل الدسم، لذلك ينصحكِ خبراء التغذية بتناول كمية من الحليب قليل الدسم خاصة لمرضى ضغط الدم المرتفع يوميًا كحصة أساسية، لكي لا تؤثر دهون الحليب على الشرايين،.

4 - الماء....الماء هو الحياة بالنسبة للإنسان، فهو من أهم الطرق للمحافظة على الصحة، كما أنه يعمل على تنظيم وظائف الجسم. ينصح الأطباء بشرب مقدار كافي من الماء بمقدار لتر ونصف إلى لترين طوال اليوم.

نقص الماء في الجسم يؤدي إلى زيادة لزوجة الدم وهذا يصعب سير الدم ويؤدي إلى نقص الأوكسجين، مما ينتج عنه ارتفاع في ضغط الدم. من فوائد الماء أيضًا أنه يساعد في عملية هضم الطعام، ويحمي عضلات جسم الإنسان. يعمل الماء كذلك كمنظم لدرجة حرارة الجسم، والأهم أنه يعمل على ضبط ضغط الدم المرتفع. يحتاج الجسم كمية كبيرة من الماء والسوائل في اليوم لتلطيف درجة حرارته وإعادة التوازن لأعضاء الجسم.

6- تناول فصين ثوم على الريق.

7_ عصير الليمون المخففة بالماء او كوكتيل مع البرتقال وغيره من الفواكه.

8_ الليمون بالماء الدافئ على الريق

 

 

 

 

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