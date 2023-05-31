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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الونش يخضع لجراحة الرباط الصليبي في ألمانيا .. اليوم

الونش
الونش

كشف عبدالواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، عن خضوع محمود حمدي "الونش" مدافع الأبيض لعملية الرباط الصليبي اليوم الأربعاء في ألمانيا .


وسافر اللاعب إلى ألمانيا رفقة الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي تمهيدًا لخضوع الونش لعملية الرباط الصليبي.

وكانت الأشعة والفحوصات الطبية التي خضع لها محمود حمدي الونش أثبتت إصابة اللاعب بقطع جزئي في الرباط الصليبي بعد إصابته في مباراة الإسماعيلي.

وفاز فريق الزمالك على طلائع الجيش بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 50 نقطة يحتل بهم المركز الرابع في حين توقف رصيد طلائع الجيش عند 26 نقطة يحتل بهم المركز السادس عشر.

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