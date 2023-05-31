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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأفريقي التونسي ينافس الزمالك على ضم نجم المصري| تفاصيل

إلياس الجلاصي
إلياس الجلاصي

تجري المفاوضات على قدم وساق من جانب نادي الزمالك مع إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبوعلي من أجل حسم انتقال النجم التونسي إلياس الجلاصي الي صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأفادت مصادر مطلعة داخل نادي الزمالك  أن اللاعب التونسي إلياس الجلاصي رحب بالانتقال الي صفوف القلعة البيضاء فى الميركاتو الصيفي.

أشار إلي أن نادي الزمالك تواصل مع  كمال الدين الأحمر وكيل التونسي إلياس الجلاصي من أجل التفاوض لضم اللاعب الي صفوف الفارس الأبيض فى قادم الأيام .

وذكر المصدر أن وكيل اللاعب التونسي إلياس الجلاصي أوضح لمسؤولي نادي الزمالك وجوبية التفاوض مع إدارة النادي المصري وانهاء كافة الأمور عبر بوابة النادي البورسعيدي باعتبارها تملك حق تحديد مصير اللاعب لاسيما وأن عقده مازال ممتدا مع النادي المصري.

أوضح أن النادي المصري البورسعيدي بصدد تمديد عقد اللاعب التونسي الياس الجلاصي لتحصين عقده عبر تمديده الي موسمين آخرين في ظل وجود رغبة من أندية كبيرة على غرار الزمالك لضم اللاعب الي صفوفه.

شدد على ان النادي الإفريقي التونسي ينافس الزمالك على ضم اللاعب التونسي الياس الجلاصي وقام مسؤلى النادي التونسي بالتواصل مع وكيل اللاعب من اجل جس نبضه فى العودة الي الدوري التونسي .

 

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الزمالك يهزم طلائع الجيش 

خطف الزمالك الثلاث نقاط من الوقت القاتل أمام طلائع الجيش بهدفين دون رد في المباراة التى جمعتهما على إستاد القاهرة في الجولة الـ23 المؤجلة من الدوري العام.

وسجل حسام عبدالمجيد هدف الزمالك من رأسية قوية في الدقيقة 88، وأضاف إبراهيما نداي الهدف الثاني في الدقيقة 91.

بدأ الزمالك بالتمريرات القصيرة بين اللاعبين للاستحواذ على وسط الملعب.

ونجح طلائع الجيش في غلق المساحات ومفاتيح نادي الزمالك وخاصة عن طريق زيزو ومصطفى شلبي والاعتماد على الهجمة المرتدة.

ويرتفع رصيد الزمالك إلى النقطة 50 في المركز الـ4، وتجمد طلائع الجيش إلى النقطة الـ26 في المركز الـ 17.

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المصري يتعاقد مع إلياس الجلاصي

كانت إدارة النادي المصري السابقة برئاسة سمير حلبية أنهت فى عام 2021 إجراءات التعاقد مع إلياس الجلاصي، لاعب خط وسط الاتحاد الرياضي المنستيري التونسي، لأربعة مواسم بداية من 2021/20221 وحتى نهاية موسم 2024/2025.

وقام اللاعب بالتوقيع على تعاقده مع المصري أمام لجنة التعاقدات آنذاك برئاسة محمد الخولي، نائب رئيس النادي، وعدنان حلبية وأحمد الشملة عضوا مجلس الإدارة .

يذكر أن الياس الجلاصي يبلغ من العمر 27 عامًا ويشغل مركز خط الوسط المهاجم وسبق له اللعب لنادي الملعب التونسي قبل أن ينضم لصفوف فريق الترجي التونسي لموسمين ثم لصفوف الملعب التونسي مره أخرى لموسم واحد قبل الانتقال لصفوف الاتحاد الرياضي المنستيري 3 مواسم وحصل على لقب أحسن لاعب خط وسط مهاجم بالدوري التونسي.

وجاء التعاقد مع الجلاصي بناء على طلب معين الشعباني المدير الفني للنادي المصري بعد مفاوضات بين سمير حلبية رئيس النادي المصري السابق وأحمد البلي رئيس نادى الاتحاد الرياضي المنستيري.
 

الزمالك النادي المصري إلياس الجلاصى الأفريقي التونسي طلائع الجيش الدوري

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