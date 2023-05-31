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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بصحراوي ملوي جنوب المنيا

حادث مروري بالمنيا
حادث مروري بالمنيا

أصيب 6 أشخاص جميعهم من محافظة القاهره إثر وقوع حادث تصادم ببين سيارة ملاكي ونصف نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز ملوي في جنوب محافظة المنيا، بسبب السرعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، اخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخري نصف نقل بالطريق الصحراوي الغربي شمال مركز ملوي.

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بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الاسعاف تبين وقوع الحادث بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة، مما أسفر عن إصابة كل من: فوزية. ر. م 30 عاما وميلاد. م. ج 33 عاما وعزيز.. ش. ا 50 عاما وجرجس. ع  13 عاما وريم. ع 11 عاما، كيرلس. ع 9 أعوام.

وجميع المصابين يقيمون في محافظة القاهرة، وتم نقلهم إلي مستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج، حيث تنوعت الاصابات بين كدمات وسحجات واشتباه كسور.

انتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسير الحركة بالطريق الصحراوي الغربي، وتم التحفظ علي السيارة الملاكي والنصف نقل تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

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